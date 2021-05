Elkezdődött az önkormányzati ingatlanok kényszereladása

Közel 36 milliárd forint értékben árusítanának ki ingatlanokat a kormányzati elvonások miatt nehéz helyzetbe került fővárosi önkormányzatok - írja a Népszava . Az ingatlanok között üzlethelyiségek, ipari csarnokok, lerobbant önkormányzati lakások, telkek, műhelyek, pincék és tetőterek is megtalálhatók, de régi iskolaépületre, sőt egész lakóházakra is van példa.

A bérlakások privatizálását lehetővé tévő törvényjavaslat benyújtása nélkül is tízmilliárdokra rúgó ingatlaneladásokat terveztek be idei költségvetésükbe a fővárosi önkormányzatok. Budapest és a kerületek összesen csaknem 36 milliárd forintot gyűjtenének be az ingatlanértékesítésből, sőt a tavaly eladottak utáni idei kifizetésekkel még néhány milliárddal többet.

Van, ahol a tavalyi előirányzat 170 százalékát remélik ebből (XVI. kerület), van ahol a többszörösét (XVIII. kerület). Bár akad, olyan kerület is (Csepel), amelyik a tavalyi kiárusítás után csak néhány tízmillió forintra számít, de fele annyi ingatlant értékesítene Ferencváros is.

A kerületek toplistáját Óbuda-Békásmegyer vezeti, amely 2021-ben csaknem 4 milliárd forint értékű ingatlant verne dobra. Ebből eddig közel 700 millió folyt be. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok között szerepelnek lepukkant bérlakások, irodák, üzletek, raktár, sőt egész épületek is.

Csaknem egymilliárddal leszakadva követi a II . kerület, amely 2,84 milliárd bevételt remél telkek, lakások és üzletek eladásából, de eddig alig 70 milliót sikerült begyűjteniük.

Nem sokkal marad el mögötte a XVI. kerület, ahol 2,65 milliárd az ingatlanértékesítési cél, a tavalyi 1,6 milliárd után.

Józsefváros önkormányzata 2 milliárd forint bevételre számít, amelyből eddig 167,6 millió folyt be.

Egymilliárd feletti összeget remélnek ingatlanaik eladása után Zuglóban (a tavalyiról átfolyó ügyletekkel 1,7 milliárd)

Erzsébetvárosban 1,236 milliárd,

Újpesten 1,8 milliárd,

Újbudán 1,667 milliárd a remélt összeg.

Csepel ugyan a tavalyi 2,8 milliárd után, az idén csak 79 millióra számít, de

a XVIII. kerület 690 milliót,

Budafok-Tétény a tavalyi áthúzódó kifizetéssel 1,1 milliárdot,

Soroksár 691 milliót tervezett be a költségvetésébe felhalmozási bevételként.

Velük szemben szolidabb bevétellel számol Újpalota, Ferencváros (500-476 millió), míg a XIX. és a XX. kerület alig néhány tízmilliót szedne be ebből.

Ezek mellett a főváros 2021-re 72 darab ingatlan értékesítését tervezte be, amelyből nettó 8,2 milliárd bevételt várnak. Jelenleg 46 ingatlan szerepel az eladási listán, amelyből húszat pályázaton hirdetnek. Náluk a legváltozatosabb a kínálat is: kastélytól alagsori lakásig, iskolától üzemen kívüli gázfogadó állomásig válogathatnak az érdeklődők.

A cél egyértelmű: az önkormányzatok jó része – nem csupán az ellenzékiek – ingatlanvagyonuk eladásával próbálják betömködni a járvány alatti védekezés extraköltségei, a válság és a kormány intézkedések miatt drasztikusan csökkenő adó és bérleti díjbevételeik ütötte költségvetési lyukat.

Az ingatlaneladási terveket azonban felforgathatja a Böröcz László által benyújtott kötelező bérlakáseladási javaslat, amit ha az Országgyűlés megszavaz, országszerte 1000 milliárd forintnál is nagyobb vagyonvesztést szenvedhetnek el az önkormányzatok. Különösen a XIII. kerület, ahol a legnagyobb az önkormányzati bérlakásállomány, ráadásul saját maga is épít, sőt vásárol is lakást bérbeadásra.

Címlapkép forrása: Getty Images