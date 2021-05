Hamarosan csak az ilyen épületek ütik meg a befektetők és a finanszírozók elvárási szintjét

Az igény arra, hogy az épületek „zöldek” legyenek már rég megérkezett a befektetők, az épület használók részéről. A kötelezettségek is életbe lépnek arra vonatkozóan, hogy a fejlesztések fenntartható irányba menjenek, akár az épületenergetikai követelményrendszer szigorodására, akár a projekteket finanszírozó bankok beszámolási kötelezettségére gondolunk. De vajon mitől lesz az, és mit jelent, hogy „zöld” egy ingatlan?

A befektetői elvárások, a finanszírozó bankok kötelezettségei, illetve a bérlői igények is abba az irányba mutatnak, hogy egyre alacsonyabb CO 2 kibocsátású épületekre és irodaházakra van szükség. A nagyvállalatok, vagyis a bérlők, már a TCFD riportjaikban is beszámolnak róla, hogy a mindennapi működésük milyen kibocsátással jár, amiben természetesen az irodaépületek jellemzői is markáns részt képviselnek. Kovács Emese, az MN6 Energiaügynökség energetikai tanácsadója elmondta:

Az EU Taxonómia felé az út a zöld épületminősítéseken keresztül vezethet, amihez nagy lökést adhat a WELL minősítés is.

A szakértő hozzátette, hogy a „zöldítés” ezért nagyon erős hajtóerő minden szereplő részéről, ugyanakkor az utóbbi években egyre nehezebben ellenőrizhető kategóriává vált a „zöld” épületek fogalma, leginkább azért, mert a „green washing” az épületek esetén is valós probléma.

Az EU Taxonomia kritériumok éppen ebben a kérdésben igyekeznek kézzel fogható segítséget nyújtani, és lépésről-lépésre bevezetve egy egységes és valóban transzparens kibocsátás-csökkentési módszertannal szolgálni.

Az EU Taxonomia az ingatlanok esetén 3 területen fektet le követelményeket:

ingatlan vásárlása,

felújítása

és új építés esetére.

Kovács Emese arról is beszámolt, hogy egy 2020 őszi EU-s felmérés alapján azonban az ingatlanok esetén a teljes Taxonomia kritériumrendszer alkalmazása szinte lehetetlen.

52 vizsgált projekt közül 2 felelt meg EU-s szinten mind a 6 kategóriában dokumentumokkal igazolhatóan.

"Egyértelműen látszik a zöld minősítések szerepe az ingatlanszektorban, az utóbbi 7-8 évben már nem épül új irodaház zöld minősítés nélkül. A cégek irodaválasztásánál is megnőtt a zöld épületminősítések súlya. Magyarországon leginkább a BREEAM, a LEED és a DGNB nemzetközi minősítések terjedtek el az új irodaépületek esetén, de a meglévő épületek akvizíciója esetén is egyre több „in-use” minősítést látunk. A jelentőségük a tudatosabb épület üzemeltetésben és a sokkal kiterjedtebb dokumentáltságban van, hiszen sokszor alapvető dokumentáció nélkül cserélnek gazdát az épületek. Az ingatlanalapok elvárásaiban is szerepel a minősítés megléte, esetleg a szintje is." - mondta el a szakértő.

A zöld minősítések nagy hátránya azonban, hogy a bérlők nem mindig vannak tudatában annak, hogy egy minősített házban van az irodájuk, és mit nyújt ez nekik. A Magyarországon 2017 óta terjedő WELL minősítés a következő lépést jelenti a bérlők tudatosítása felé.

Jelenleg 27 regisztrált projekt van Budapesten, ebből 7 már az előminősítést is elnyerte, és idén nyáron várhatóak az első minősítések is. Egy év alatt több, mint kétszeresére nőtt a WELL Minősítésre regisztrált épületek száma.

Ha a bevezetés fokozatos, akkor a meglévő, hiteles épület-minősítések ösztönzhetik egy komplex megközelítés felépítését, ahol az energia-, a kibocsátás-, a vízfogyasztás- és a hulladék-csökkentése is bekerül a vizsgálandó szempontok közé a körforgásos szemlélettel együtt.