Óriási üzlettel száll be a belgrádi ingatlanpiacra a magyar befektető

Megvásárolja a magyar Indotek Csoport a GTC belgrádi irodaportfólióját. A megállapodás 11 épület eladására terjed ki 5 üzleti parkban, összesen 122 175 négyzetméternyi bruttó bérbe adható területtel. A vételár 267,6 millió euró, amivel ez lett az elmúlt 5 év legnagyobb ingatlanügylete a kelet-közép-európai piacon.

Adásvételi szerződést írt alá szerbiai portfóliójának 5 üzleti parkban található 11 irodaházára a GTC, melynek során a Green Heart, a FortyOne, a belgrádi üzleti központ, a 19 sugárút és a GTC House összesen 122 ezer négyzetméternyi területe cserélt gazdát. A vásárló a magyar Indotek Group, aki 267,6 millió eurós áron kötötte az üzletet, ez kicsivel meghaladja a 2020. december 31-i 265,6 millió euró könyv szerinti értéket.

A tranzakció az elmúlt 5 év legnagyobb ingatlanügylete a kelet-közép-európai piacon.

A szerb portfólió értékesítése nem lehet időszerűbb, mivel jelenleg a piaci stratégia újradefiniálásán dolgozunk, melynek során a működésünket fenntarthatóbbá és jövőbiztosabbá tesszük. Vagyonunk egy részének eladása és a szabad cash-flow áthelyezése új projektek fejlesztésére ad lehetőséget." - mondta el Yovav Carmi, a GTC igazgatóságának elnöke.

"Az Indotek Group stratégiájának egyik alappillére az ingatlanportfólió diverzifikálása, amely egyszerre jelenti az ingatlantípusok közötti és a földrajzi diverzifikálást. Ennek mentén már régóta figyeljük a régiós lehetőségeket, így a szerb piacot is. Az adásvételi megállapodás révén lehetővé vált, hogy belépjünk a szerb piacra és megvalósítsuk az egyik legjelentősebb ingatlanpiaci tranzakciót az Indotek Group történetében. A tranzakció mérete továbbá hozzásegít minket, hogy máris kiemelt pozíciót foglaljunk el a szerb ingatlanpiacon." - tette hozzá Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.

Az Indotek Group már több mint húsz éve végzi ingatlanbefektetői és ingatlanfejlesztői tevékenységét a magyar piacon, amelynek keretében a társaság folyamatosan keresi a felújításra, átalakításra vagy állaguk megóvására szoruló ingatlanokat. Az elmúlt években az üzleti stratégiája mentén a cégcsoport egy diverzifikált ingatlanportfólió kialakítására törekedett, amelynek részét képezi a földrajzi terjeszkedés is, így a nemzetközi akvizíciós lehetőségeket is kiemelten figyelte. A külföldi piacokat érintő stratégiai célkitűzések fókuszában a kelet-közép-európai, illetve a dél-európai régió áll, amelynek mentén a társaság ezzel az ügylettel Szerbiában, nemrég pedig Lengyelországban is megjelent az ingatlanpiacon. Lengyelországban a társasághoz került 4 irodaház, amelyet az osztrák Immofinanz-tól vásárolt meg az Indotek Group. Úgy a közelmúltbeli lengyel, mint a szerb ingatlan tranzakciók finanszírozó partnere az OTP Csoport. Az Indotek Group nemzetközi terjeszkedési tevékenysége révén jelenleg már 10 országban van jelen, ingatlanportfóliója pedig több mint 300 ingatlanból áll.

A GTC-t mint eladót a Dentons és a ZSP Legal képviselte, míg az Indotek Group mint vevő a Lakatos Köves and Partners ügyvédi irodákkal, valamint a BDK Advokati céggel dolgozott együtt.

