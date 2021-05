Az 50%-os drágulás csak egy reményteli becslés volt! - Kétszeres anyagárakra számít az építőipar

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kezdeti 50%-os fa és acél drágulása helyett már inkább 100%-os emelkedésre számít a szakma, a nagyobb baj pedig, hogy a végét sem lehet látni. Az egyes régiókban eltérő a kép, hogy mely építőipari beruházások a legerősebbek, de általánosan az ipari beruházások hatalmas méreteket öltenek. A munkaerőhiány továbbra is probléma és erre néhány megyében még a lakásfelújítások szakmunkás elszívó hatása is rásegít. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökségi üléséből a régiós jellemzők mellett az is kiderült, hogy mikor jöhet az újabb vissza nem térítendő támogatás az építőipari kis-, és középvállalkozások számára.