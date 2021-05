Meddig szárnyal a budapesti irodapiac? - Eljött a változás ideje?

Bár a járvány miatt sokan az irodafejlesztések megszűnését vizionálták, egyelőre nem ezt mutatják a számok. A home office elterjedése ellenére folynak a fejlesztések, az ESTON előrejelzése szerint a tavalyi 230 ezer négyzetméter után idén mintegy 160 ezer négyzetméternyi bériroda érkezhet a piacra. Az épülő házak előzetes telítettsége ugyanakkor alacsonyabb, mint amit a korábbi években megszokhattunk, ami az aktuális keresleti trenddel hozható összefüggésbe.

Az irodafejlesztések tehát folytatódnak, ugyanakkor több változás is érezhető a hazai irodapiacon. A korábbi évekhez képest az előbérleti szerződések mennyisége jelentősen visszaesett, az idei első negyedévben kevesebb mint 3000 négyzetméter volt, a most épülő, 2021-2022-es átadású projektek telítettsége 50 százalék körüli, miközben nagyon lelassult az irodabérlési döntéshozatal is. A cégvezetők továbbra is bizonytalanok a globális piaci folyamatok alakulását és az irodahasználati szokások változását illetően.

A home office vonatkozásában még mindig kérdéses, hogy az nettó előnyt vagy hátrányt jelent-e, akár a munkavégzés hatékonyságát, akár a vállalati kultúra megőrzését és fejlesztését, vagy a költségeket tekintve; de az látszik, hogy a bérlőket erősen foglalkoztatja a méretcsökkentés lehetősége és szükséges mértéke. Ha abból indulunk ki, hogy a jelenlegi, mintegy 3,3 millió négyzetméternyi bériroda területből évente 5-600 ezer négyzetméternyi irodára jár le bérleti szerződés, és ebből a home office komolyabb térnyerése miatt a területek 10 százalékát visszaadják, akkor a fejlesztések folytatódása mellett az üresedés növekedésével számolhatnánk.

A nettó piaci felszívás tavaly 63 ezer négyzetméter volt, a fentiekben feltételezett számítás mellett a home office miatt visszaadott területek gyakorlatilag „megennék” a kereslet bővülését.

A mostani piaci helyzet a fentiek miatt jelentősen eltér a korábbitól: most csak a legerősebb lokációkon, illetve a legjobb „storyval” rendelkező fejlesztések tudnak jól teljesíteni; az előző években tapasztalt, új irodába történő beáramlás megállt, a kieső (feltörekvő, nem standard) helyeken most erősen kérdőjelessé vált az új projektek létjogosultsága.

A fentiek ellenére az idei évben hat jelentős irodafejlesztés befejezése várható, melyek alapterület szerint az alábbiak:

Az idei évben piacra kerülő irodafejlesztések Alpiac Épület neve Fejlesztő Kerület Alapterület (m2) Pest Központ Millennium Gardens P1 Trigránit IX. 37 312 Váci úti folyosó Green Court Office CODIC XIII. 21 000 Dél-Buda Office Garden IV GRT XI. 19 860 Dél-Buda BudaPart City Property Market XI. 18 642 Nem-központi Pest Aréna Business Campus B Atenor VIII. 15 391 Dél-Buda F99 Proform XI. 12 758 Forrás: ESTON

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba