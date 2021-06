Több irodaház is megtelt májusban - Most is vannak határozott bérlők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Májusban is volt bőven költözési szándék a hazai irodapiacon és úgy tűnik egyre csak telnek be az irodaházak, illetve egyes kiskereskedelmi egységek: két új bérleti szerződés aláírása után megtelt a Váci úti Balance Hall irodaház, illetve az Árpád Center is 100%-on üzemel mostantól. A STOP SHOP üzletek iránt is nagy volt a kiskereskedők érdeklődése, több vidéki, illetve budapesti helyszínre is születtek megállapodások. Összefoglaltuk, hogy milyen bérleti tranzakciók zajlottak le 2021 májusában.