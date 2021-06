Különös újdonságok az irodák világában - Mi lesz most a legdrágább és legexkluzívabb helyekkel?

Egészen különböző következtetésekre és döntésekre jutottak az irodaházak bérlői a járvány időszakban, néhol a nagyobb irodatér teremti meg a biztonságos környezetet, néhol annyira bevált az otthoni munkavégzés, hogy visszaadtak területeket, máshol viszont a megkötött szerződések kisebb mozgásteret engednek, így aligha van változás, de az sem ritka, hogy teljesen hazaköltöztek az alkalmazottak és már csak valamelyik coworking iroda szolgáltatásait használják, ha éppen szükséges a fizikailag is közös munka. Az irodaterek használatának változása különösen érdekes egy olyan lokációban, mint a belváros, ahol mindig is extrát jelentett maga a helyszín. Vajon hogyan alakultak az irodabérlések a CBD-ben, azaz a budapesti központi üzleti negyedben?

A legutóbbi BRF összefoglalóban, 2021 első negyedévében az egész budapesti irodapiacon 9%-os üresedést mértek, ez mindössze 0,1%-os negyedéves csökkenés, éves szinten pedig még 2,8%-os növekedésnek felel meg. Ez egyrészt enyhítette az üres területek iránti óriási versenyt, másrészt egy óvatosabb területbővítési, terjeszkedési szándékot is sejtet. A belvárosi részeken a járvány előtti időkben különös gondot okozott a helykeresés a kínálat szűke miatt, így mostanra talán már a kisebb területet kereső cégek fellélegezhettek.

Cifer Martina, a Knight Frank Hungary irodadivíziójának szenior tanácsadója megerősítette, hogy mostanra könnyebb lett az irodakeresés a budapesti központi üzleti negyedben.

„Különösen könnyebb, ha a keresett terület nagysága 200-1000 négyzetméter között van, de ha egy nagyobb bérlő szeretne erre az alpiacra költözni, még mindig nem lenne egyszerű dolga. Az alpiac üresedése talán valamivel magasabb, mint korábban, de még mindig a budapesti átlagos üresedési ráta alatt van. A nagyobb kínálat ellenére a belvárosban nem tapasztaltunk olyan bérleti díjakat, amelyek ezt lekövetnék, legalábbis a mai napig még nem.”

Albérletek felé irányul a kereslet?

A keresletben is látszik némi visszaesés az egész fővárosi piacot nézve, 2021 első negyedévében ez mintegy 74 900 négyzetmétert tett ki, ami az előző negyedévhez képest 13%-os csökkenés, de az előző év azonos időszakához mérten is 6%-kal alacsonyabb. A teljes keresleten belül alpiactól függetlenül a hosszabbítások mindig nagy részt képviselnek, a legutóbbi negyedévben a kereslet közel felét ez a típusú szerződés tette ki, míg az új bérlési egyezmények 41%-ot képviseltek, a fennmaradók között a bővülés 6%, az előbérlet 3%, míg a saját tulajdonba kerülés 2%-ot jelentett.

Cifer Martina elmondta, hogy bár a megújítás részaránya most is markáns volt, bővítési ügyletekre is volt példa és új belépők is érkeztek a CBD piacára, ami 8%-ot tett ki az összes negyedéves tranzakció arányában. Hozzátette, hogy:

A világjárvány előtt nehéz volt a belváros szívében helyet találni, de most néhány vállalat felülvizsgálja az irodabérlési stratégiáját, és költségoptimalizáláson dolgozik. Ez olyan albérleteket jelenthet, amelyek új lehetőségeket, jól felszerelt helyiségeket hoznak a piacra a nagyon keresett területeken.

Az irodaterületek albérletbe adása egy újszerű, és egyben hasznos és rugalmas megoldás lehet a túl nagy területet vállalt cégek, illetve a kisebb irodákat keresők számára is.

Csökken az átlagos tranzakcióméret, de nem a belső lokációkban

Az átlagos üzletméret a járvány miatt kissé csökkent, a legutóbbi negyedévben regisztrált 120 bérleti tranzakció átlagos mérete 624 négyzetméter volt.

„Ironikus módon a belvárosban kötött ügyleteink mind a nagyobbak közé tartoznak. A központi üzleti negyed tranzakciói kissé eltérnek a piac többi részétől, mert a cégek nem a legalacsonyabb bérleti díjakért jönnek a belvárosba, hanem inkább a terület verhetetlen előnyeit keresik. Természetesen egyik ügyfelünk sem szeretne a reálisnál, vagy a szükségesnél többet költeni az irodahelyiségekre. Ugyanakkor az is előfordul, hogy a cégek a belső kerületekben található magas minőségű irodákat ösztönző és motivációs eszközként használják.”

- összegezte a belváros sajátosságait a tanácsadó.

Vannak már nagyobb visszaadott területek?

A több évre fixált, illetve rugalmatlanabb feltételeket tartalmazó szerződések miatt nyilvánvalóan még szűkebb lehetőségekkel rendelkeznek a cégek, azonban az egyértelműen látszik, hogy megkezdődött egy terület-visszaadási trend, lokációtól függetlenül. Cifer Martina elmondta, hogy vannak ügyfeleik, akiknek a hatékonyság növelése, illetve az újonnan alkalmazott munkamódszerek okán, kisebb fizikai területre van igényük, míg mások megtartják eredeti irodájuk méretét, és vannak új belépők is a CBD-ben. Hozzátette, hogy: „A távmunka nagy arányú elfogadása ellenére egyre nagyobb szükség van arra, hogy a vállalkozások irodahelyiséget biztosítsanak alkalmazottaik számára, annak érdekében, hogy fejleszthessék képességeiket, együttműködjenek és tanuljanak egymástól. Az "iroda halála" narratívát, amely 2020-ban ütötte fel a fejét, sokan azért nem akarták elfogadni, mert hiányzott nekik az irodai környezet - és minden, ami ezzel együtt járt.

A rugalmasság iránti igény, valamint a társadalmi tőke továbbra is kritikus fontosságú marad. Az irodai helyszín, mivel könnyen elérhető, még fontosabb eszközzé válik, még akkor is, ha a tényleges terület esetleg csökken. Látunk néhány új trendet az irodák elrendezésében, de az egyértelmű, hogy a rugalmasság kiemelt fontosságú a helyiségek és a szerződési feltételek tekintetében.

Új fejlesztések, növekvő vagy csökkenő bérleti díjak? Mit várhatunk a következő időszaktól?

A leendő irodaprojektek kapcsán a szakértő elmondta, hogy a jelenleg nincs folyamatban lévő fejlesztés a belvárosban, de néhány épület felújítás és újrapozícionálás alatt áll, így arra lehet számítani, hogy ezek a kereslet egy valamivel nagyobb részét megmozgatják majd. Cifer Martina szerint:

“A kiemelt lokációk bérleti díjáról azt gondoljuk, hogy a jelenlegi 22-25 euró/négyzetméter/hó szinten marad, ami egyébként az épülettől, az ügylet nagyságától és a bérleti szerződés hosszától függően természetesen 16-19 euró/négyzetméter/hó között is mozoghat. A jövőben valamivel magasabb bérleti díjakat is el tudunk képzelni, ez azonban az adott irodaház vagy fejlesztés exkluzivitásától és minőségétől függ.”

