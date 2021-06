A Balaton-parttal és a kávézók teraszaival kell versenyezniük a ma épülő irodaházaknak

Mostanra egyértelművé vált, hogy működik az irodán kívüli munkavégzés, ezért látható, hogy az irodák funkciója is megváltozik. Az irodákban sokkal nagyobb hangsúlyt kap az együttműködés az egyéni munkavégzéssel szemben, és ahogy a retailben az online vásárlások terjedése miatt, úgy az irodák esetében is felértékelődik az élményszerűség szerepe. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, azt Mazsaroff Kata , a Horizon Development bérbeadási igazgatója a ParkSide Offices irodaház példáján keresztül mutatta be az FM & Hybrid Office 2021 konferencián.