A digitalizáció hatalma: már előre tervezetten is csökkenthető egy épület fogyasztása

Három, különböző területről érkező piaci szereplő, a Daikin, az energo hungary és a CPI Hungary, fogott össze annak érdekében, hogy a keresletoldali szabályozás elvét egy pilot projekt keretében tesztelje. Együttműködésükkel azt mutatják be, hogy az épületekben levő gépészeti – főként hőszivattyús és klíma – rendszerekben rejlő rugalmas tartalékokat hogyan lehet kihasználni a digitális szabályozáson keresztül. Az FM & Hybrid Office konferencián mutatta be a projekt tapasztalatait Ercsey Tamás , az energo hungary kft. vezérigazgatója, illetve az üzleti fejlesztésekért és értékesítésért felelős vezetője.

Az elmúlt bő egy évben elfogadott hazai stratégiai dokumentumok nyitották meg annak a lehetőségét, hogy teljesen új energiapiaci szereplők jelenjenek meg a kiegyenlítőenergia-piacon, válaszolva a napelemek és töltőállomások terjedésével megjelenő kihívásokra. Ercsey Tamás, az energo hungary kft. vezérigazgatója előadásában kiemelte:

Ha felborul az az elv, hogy amennyit termelnek az erőművek, annyit kell elfogyasztani, akkor további kiserőművek bekapcsolására van szükség, ami jelentős kibocsátással jár.

Ezt a kiegyenlítési feladatot eddig a termelők oldották meg és ők is kaptak ezután juttatást. Most viszont a fogyasztók is bekapcsolódhatnak. Ők, ha kevesebb energia van a rendszerben, kevesebbet is használnak, ezt nevezik fogyasztó oldali, vagy az épületek esetében, létesítményoldali szabályozásnak. Ercsey Tamás elmondta:

Eddig viszont hiányzott egy nagyon fontos szereplő: az aggregátok, akik egy hidat képeznek a fogyasztó és a piaci szereplők között.

Az aggregátorok fogyasztó oldali szabályozáson alapuló szolgáltatást nyújthatnak most már a hazai környezetben is, ahol nem energiatermeléssel, hanem az energiafelhasználás időbeli elmozdításával tudnak meghatározó szerepet vállalni a hálózatkiegyenlítés feladataiban.

Hatalmas előnyük, hogy a kiserőművek bekapcsolásával szemben a fogyasztó oldali beavatkozás nem jár többlet emisszióval. Az egyensúlyt a fogyasztás mérséklése, és nem az extra termelés teremti már meg. Ezt nevezzük keresletoldali szabályozásnak. Rendszerszinten a kiegyenlítő energiához tartozó széndioxid-kibocsátás mintegy 60 százaléka kerülhető el.

Ne csak beszéljünk róla: egy valóságos pilot projekt egy budapesti irodaházban

Pilot projekt keretében egy 30 perces teljesítmény-csökkentést teszteltek a váci úti Balance Hall irodaházon miután az épület vezérlését szabályozhatóvá tették. Ezzel működésbe lépett az első olyan rendszer, amely hálózati igény alapján időszakosan mérsékelni tudja a létesítmény fogyasztását.

A tervezett szabályozás során a teljesítményfelvételét több mint 90 százalékkal sikerült időszakosan mérsékelni, mely a próba végeztével rendeltetésszerűen tért vissza az eredeti működési szintre.

A teljes esemény az épület egészére átlagolva mindössze óránkénti 0,3 °C fokos hőmérséklet csökkenést eredményezett, külső 4°C-os hőmérséklet és 14 km/h szél mellett. A pilot első fázisa rávilágít, hogy a rendszerek a hálózat számára megfelelő gyorsasággal és kellően hosszan képesek módosítani az energiaigényükön, valamint, hogy az épületekben a beavatkozások gyakorlatilag nem érzékelhetőek.

Mik a következő lépések?

Ercsey Tamás arról is beszámolt, hogy további épületek, azon belül különböző berendezések integrálásával lehet továbblépni. Vizsgálni fogják az irodai autótöltések hatását és energiatárolók telepítésének módjait. A gyűjtött adatok felhasználásával a létesítmények komfortszintjének és energia-tartalékainak előrejelzését és felügyeletét finomhangolják.

Miért pont most?

A villamosenergia-szektor dekarbonizálása kulcseleme a zöld energetikai átmenetnek. Kiemelten fontos, hogy hogyan lehet decentralizálódó, de egyben volatilis időjárásfüggő rendszert úgy működtetni, hogy közben ne legyen gond az ellátással. A pilottagok szerint a legfontosabb, hogy meglássuk, hogy a dekarbonizációs, ESG befektetésekben való részvétel nem egy áldozat a klímavédelemért, hanem egy versenyképességet növelő, és meglévő tevékenységgel szinergikus, helyes irány.

