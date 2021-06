Önjáró fertőtlenítőrobotok: mit hozott a járvány az épületüzemeltetésben?

Vajon csökkent vagy emelkedett az üzemeltetés költsége a COVID évében? Mit mutatnak az adatok? Hogy mit várhatunk az egészség és a higiéniai megoldásoktól az ingatlanpiacon, mit jelent ez a gyakorlatban, arról az FM & Hybrid Office negyedik szekciójában beszélgettek a szakértők.

A LEO Benchmarking munkacsoport a LEO FM adatgyűjtéssel, adatfeldolgozással foglakozó munkacsoportja, melynek legfontosabb terméke a Benchmarking kutatás, illetve egy új kutatás a Hangulatindex, ami a covid szakmára gyakorolt hatást vizsgálja. A Hangulatindex a megkérdezett cégek esetében a bevételek (30%-ban), az EBITDA (50%-ban) és a létszám (20%-ban) változásának a figyelembevételéből áll össze, illetve a kintlévőséget is méri.

Az eredményeket nézve a tavalyi nagy ijedtség érezhető volt a számokon, de már a tavalyi Q3-ban pozitívba váltott a várakozás. Az LVKVI ennek kiegészítése, ami azt vizsgálta, hogy mi volt az előző hónapban. Összességében az látható, hogy a covid miatti előrehozott karbantartások hatására volt egyfajta belső kiegyenlítődés, de lényegi változás a járvány alatt sem történt, így az elmondható, hogy ez az egyik legbiztosabb iparág. A benchmarking kutatásnál most már több mint 1000 ingatlanból áll a minta, a kérdéssor pedig egy nemzetközi szabványok alapján, 2013-ban kialakított lista, ami egy-egy aktuális kérdéssel mindig kiegészül - mondta el Kuczogi László, a K-Ép Studió Ügyvezető Igazgatója, a LEO Tiszteletbeli Tagja.

A válaszokból kiderült, hogy a többségnek a járvány nem jelentett érdemi extra költséget, a higiéniai anyagok költsége azonban megemelkedett. A napi takarítás díja 2018 és 2020 között 20 százalékkal emelkedett, ami főleg a bérnyomás eredménye miatt történt. A vagyonvédelmi árak is hasonló, mintegy 20 százalékos növekedést mutattak 2018 óta, az üzemeltetési költségek 2 év alatt a kiskereskedelemben 20 százalék felettiek voltak, a bevásárlóközpontoknál viszont csak minimális volt a növekedés, főként a bezárások miatt. A covid évét sokan felújításra használták fel - tette hozzá a szakértő.

Előtérben az egészség és higénia – Mit várjunk az ingatlanoktól?

Hogyan reagáltak a cégek a pandémia okozta változásokra? Hogyan tudnak a bérlői elvárások és a fejlesztői, üzemeltetői célok találkozni? Milyen hatással van a munkaerőhiány a robotok megjelenésére? Többek között ezekről a témákról kérdezte a szakértőket Rézsó István, Head of Business Development, Cushman & Wakefield a konferencia negyedik szekciójában.

A járvány megjelenése után a reakcióidő volt a legfontosabb, hogy a munkavállalók mielőbb biztonságban legyenek. Ezt követően az üres székházban már volt idő kitalálni a megoldásokat, például egy titándioxidos bevonást csináltunk az első hullám után, de a légkeverő rendszereinket is leállítottuk. A különböző, például az UV-s fertőtlenítéseket érdemes hosszabb távon is fenntartani mivel ezek nemcsak a covid, de akár az influenza ellen is védenek.

A működési költségekre kettős a nyomás hat: megnövekedett üzemeltetési költségek az egyik oldalon és a bezárások miatti kieső költségek a másikon.

Bérlői- bérbeadói összefogással közösen a kisvállalkozásokat lehetne segíteni, ezeket a folyamatokat hiányoltam ebben a válságban - monda el Azurák Zsolt, Beszerzési, Logisztikai és Ingatlan menedzsment igazgató, Magyar Telekom.

Korábban is volt már nálunk home office, de most jött el a mélyvíz, a következő 2-3 év trendje mindenképpen a hibrid iroda lesz, vagyis az, hogy az igénybe vehető területek csökkenni fognak. A túl nagy irodaterület nem hatékony, így inkább a prevencióra kell fókuszálni, de az irodára és az emberekkel való találkozásra továbbra is lesz igény. Nálunk inkább az merült fel, hogy a külső helyszínekről a maradék munkavállalókat is behozzuk a központunkba és a régi épületeinket értékesítsük, de akár a lízing megoldások is szóba jöhetnek, ez majd a jövő kérdése lesz – tette hozzá.

Sok olyan terület van, ami nem váltható ki a robotikával, de a bérköltségek emelkedése továbbra is probléma, így komplex megoldások kialakítása szükséges, hosszabb távon nem egy-egy tekercs wc papír áráról, hanem komplex csomagok díjáról fogunk beszélgetni. Sok kereskedő árazása rontotta a helyzetünket, helyre kellett állítani az ügyfelek bizalmát a szakma iránt, ugyanakkor új párbeszéd nyílt az építészirodákkal, tervezőkkel, a leendő épületek higiéniájáról, ez ugyanis a jövőben a dolgozói megtartás eszköze lesz – hangsúlyozta Orbán László, ügyvezető igazgató, CWS-boco Hungary Kft.

A kérdés az volt, hogyan tudunk alkalmazkodni a változásokhoz. A megrendelőinkkel folyamatosan együtt kellett működnünk, a covid miatti költségnövekedés mellett a normál üzemeltetés költségéről kellett beszélni. Az őrzésvédelemmel kapcsolatos költségek például elkezdtek emelkedni, mivel mindenki online rendelt, ezért kevés volt egy recepciós, nagyobb személyzet kellett, aki intézte a munkavállalók dolgait. A technológiai rásegítés hozzánk is be fog épülni, ez egy közös tanulási folyamat volt, amit tovább kell majd vinni, a légkezelők folyamatos fertőtlenítése és a felületkezelés például egy jó megelőzés – mondta el Schmidt József, elnök, Létesítménygazdálkodási és épületüzemeltetési szolgáltatók országos szövetsége (LEO).

Az irodaházak érintésmentes elérhetősége, illetve a csíramentes környezet kialakítási lehetőségeit vizsgáltuk, a kérdés, hogy ezeket hogyan lehet elhelyezni egy meglévő gépházban. Az érintésmentességnek már az épület tervezésénél meg kell jelennie például a szenzoros forgóajtók, liftek érintésmentes hívása, illetve a vizes helyiségek érintésmentessége által. Ezek a megoldások nemcsak covid ellen, hanem más fertőzések ellen is jók, így fajlagosan kisebb eséllyel fognak a kollégák megbetegedni. A járvány alatt a bérleti díjak átütemezésével sokan éltek, voltak példák irodaterületek csökkentésére is, de növelésre is, nehéz most becsülni, hogy mit fog ez okozni a piac egészét tekintve, a sűrű ültetés most valamelyest felszabadulhat, amihez viszont szintén területek kellenek, minél jobban tagolhatónak kell lennie e a tereknek. Home office-ból nem lehet karriert építeni – emelte ki Szilvási Pál, alelnök, Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK).

Mi már a pandémia előtt elindítottunk egy UV-fertőtlenítő projektet, létrehoztunk egy felületeket fertőtlenítő UV eszközt, valamint levegőfertőtlenítő berendezést vezettünk be. Noha folyamatosan próbálunk fejlődni, a pandémia azért átalakította a tevékenységünket. Nálunk a robotfejlesztés már a pandémia előtt elkezdődött, csak az épület nem mindig alkalmas ennek kialakítására, ezért is fontos, hogy az üzemeltetők beleszóljanak az épület kialakításába.

Az önjáró fertőtlenítőrobotok megjelentek, de nem a munkaerőhiány miatt, hanem a megnövekedett higiéniai elvárások miatt,

ezek kiválthatják az ózongenerátorokat. A cél az lenne, hogy a kórokozókból egyfajta előrejelzést lehessen adni a járvány terjedésére vonatkozóan, erre vannak már eszközök – mondta el Dr. Ősz Ágnes, tudományos munkatárs, B+N Referencia Zrt.

