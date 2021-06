A digitalizáció hozza el az építőipar forradalmát

A digitalizáció középpontjában a hatékonyság növelése áll, melynek érdekében egyre több gép és eszköz áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy a működésünket optimalizálni tudjuk rengeteg adatra és információra van szükség. Hogy hogyan támogatja mindezt az innováció és technológia, milyen megoldások teremthetik meg az adatalapú döntéshozatal alapjait, arról beszéltek az Építőipar 2021 konferencia második szekciójának szakértői.

Adatalapú működés és döntéshozatal az építőiparban

A digitális megoldások információt tudnak biztosítani, a jövőben pedig egyre több helyen lesz fontos az adat. A Vodafone mind nemzetközi, mind hazai szinten erős az Internet of Things (IoT) megoldásaiban. A digitális megoldások az építőiparban is képesek többletértéket teremteni, melynek kapcsán 3 fókuszterületet lehet említeni:

a projekt védelme: energiaellátás, rendszámfigyelő kamerák, monitoring

bővülő gép- és eszközállomány nyomon követése: okos eszközmonitoring szenzorok által

emberi tényező: arcfelismerő kamerák, hőkamera, beléptetés, munkaerőnyilvántartás, biztonsági szempontok, pl. okos sisakok

Ezekben az 5G is egy általánosan jelenlévő technológia lesz, ami hozzájárul a munkabiztonsághoz, a költséghatékonysághoz, a minőséghez és a fenntarthatósághoz - mondta el előadásában Sipos Szabolcs, nagyvállalati marketing és üzletfejlesztési vezető, Vodafone Magyarország Zrt.

Fotó: Stiller Ákos

A digitális kapocs az anyagkezelésben - Digitális Terep-Logisztika Standard

Mostanra 10 kivitelezővel, 500 alvállalkozóval, 40 gyártóval és kereskedővel dolgozunk együtt, a BauApp célja, hogy a kivitelezések hatékonyságának növelésére megoldásokat adjon. A főbb területeink:

hibajegy-kezelés

tervrajz és dokumentumkezelés

eszközraktár

Az építőanyaggal való hatékonyabb gazdálkodás az anyagraktárat és a szállítólevelek fejlesztését teszi szükségessé, ezért hoztuk létre a digitális tereplogisztika standardot (DTS), ami az anyaggazdálkodást digitalizálja. Ehhez szükséges egy építőanyag-adatbázis, egy építőanyag-azonosítás standard, intelligens szállítólevél és anyagraktár-alkalmazás. De mindez nem valósulhatna meg iparági összefogás és standardok nélkül.

Intelligens Szállítólevél és Anyagraktár

Az Intelligens Szállítólevél jobb ügyfélkiszolgálást tud nyújtani. A szállítólevélen lévő QR kódok leolvasásával információk jelennek meg a termékről, így az a megfelelő helyre kerül, azt nem kell keresni, átláthatóbbá teszi az építkezést és valós idejű készletszinteket tesz lehetővé. A koncepció már 18 pilot projekten használatban van. A gyártók és kereskedők számára jelentkező előnyök:

ingyenes alapcsomag,

integrálható,

nem tartalmaz árinformációkat,

kiemelt adatbiztonság

A gyártók számára ez egy eszköz arra, hogy jobban kiszolgálják a kivitelezőiket, különösen a rendelés időzítése során, ami az ügyfelek szempontjából is kedvezőbb. Mindez már egy kormányszabályozásban is megjelenik, hogy az építésgazdaság a lehető leghatékonyabb legyen - mondta el Dálnoki Ádám, a BauApp Kft. igazgatója.

Fotó: Stiller Ákos

ConTech - Zajlik az iparág digitalizációja

Az építőiparba már betette lábát a negyedik ipari forradalom, amit építőipar 4.0-ként hivatkozunk. A digitalizáció áttörte az építőipari határokat, de még számos kihívás van előttünk. Mi a legnagyobb gátja a digitalizációnak? Mitől lesz vonzó az építőipar a fiatalok számára? Az adat az új arany, de mikor teremt értéket egy vállalkozás számára, ha megosztja vagy ha megtartja az adott vállalkozás? Többek között ezeket a kérdéseket tette fel Nagy Orsolya, Innovációs tanácsadó, ConTech Consulting a konferencia második szekciójának záró panelbeszélgetésén.

A munkakörülményekben ma már a munkavállalók számára biztosított technológiai eszközök is számítanak, a nagyobb hozzáadott értékű munkahelyeket keresik a fiatalok. Sok munkafolyamatról még most sincs adata a cégeknek, így az első dolog az adatok rögzítése, ezt követően lehet felhasználni azokat, hogy jobban megismerhessük a vállalkozó működését és jobb döntések szülessenek. Az építőipar alacsony digitalizáltságának egyik oka, hogy alacsony a cégek közti összefogás és adatmegosztás. Az építőiparban a versenytársaknak is gyakran együtt kell működniük a siker eléréséhez. Egyszerű szoftvereket kell gyártani, amit az építőiparban dolgozók is hatékonyan tudnak használni, de maga a szoftver bevezetése a vállalat működésében is gyakran probléma. Az ezekhez szükséges menedzsment-tudásra az építőiparban is szükség van – emelte ki Dálnoki Ádám, Igazgató, BauApp Kft.

A munkaerőhiány mindenképpen nagy kihívás, de tény, hogy hatékonyság növekedésére is szükség van. Az ipar segítsége a képzésben is meg kell, hogy jelenjen, az ágazat a fiatalok körében nem vonzó, amihez oktatásra és technikai segítségre van szükség. A mérnökképzések és az informatikai képzések között elmosódtak a határok, a fejlesztői kompetenciákkal rendelkező mérnökök megjelenésére várni kell, noha az igény már most meglenne erre. Fontos viszont, hogy nemcsak a pályakezdőkre lehet hagyatkozni, hanem a felnőttképzésben is megvannak a lehetőségek a BIM kompetenciák oktatására, emellett gazdasági és humánismereteket is oktatnunk kell a hallgatóknak – hangsúlyozta Dr. Lovas Tamás, oktatási dékánhelyettes, BME Építőmérnöki Kar.

Az iparban elfogytak a magyar szakemberek, a Graphisoftnak is külföldről kell már keresnie a munkaerőt, éppen ezért nagyon fontos a képzés támogatása. Az építőipari képzésekben 74 százalék volt a nők jelentkezése, amiben a digitalizáció is szerepet játszik. A fiatalok bevonásának nagyobb hozzáadott értéke lesz egy-egy projektben, a fiataloknak is teret kell adni. A rendszerek összekapcsolása kapcsán korábban minden alvállalkozói szintre ment le, de most már az informatika össze tudja kapcsolni ezeket, a cél, hogy biztosíthassuk az adatkezelést és intelligens megoldásokat adjunk arra, amire szükség van. Sok adatot az attitűdök miatt nem akarnak megosztani egymással a területek, így ezeket az attitűdöket már az egyetem alatt el kell kezdeni lebontani – mondta el Reicher Péter, régió igazgató, Graphisoft SE.

Fotó: Stiller Ákos

Az, hogy egy cég virtuálisan is kivitelez egy épületet a valós kivitelezés előtt valóban vonzóbbá teszi a szakmát akár a nők számára is. Lesznek olyan adatok, amelyeket érdemes megosztani egymással, de olyanok is, amiket nem szívesen osztanánk meg. Mostanra elértük a kritikus adattömeget, így most tud belépni az a mesterséges intelligencia, ami a cég számára valós nyereséget tud termelni.

A gyártás és az építőipar összefonódik.

Az építőipar egyrészt hatékonyságban próbál felzárkózni a gyártáshoz, másrészt a csökkenő emberi erőforrás miatt az építményeket termékesíteni kell, gyárhatóvá kell tenni nagyüzemben és gyorsan, kevesebb egyedi szerkezeti megoldással, hogy tartani tudjuk a lépést az építőipari igényekkel. Ahhoz, hogy az építőipari munkások üzemszerűen használják az alkalmazásokat idő kell, de hamarosan be fog következni. A digitalizációban régiósan nincs lemaradva Magyarország, ami egy lehetőség a hazai építőipar megerősödéséhez – világított rá Sabathiel Balázs, cégvezető, HungaroCAD Informatikai Kft.

A munkafolyamatoknak van egy nagy adminisztrációs terhe is, ami sokaknak monoton munkaterhelést okoz, ami nem bír vonzerővel. Meg kell oldani, hogy ezeket a folyamatokat kiváltsák az automatizmusok. Az ügyfelek az adatokból úgy jutnak előnyhöz, hogy ha ezeket ügyfélfókusszal felhasználják, akár olyan hétköznapi kérdésekre, mint a várható kereslet előrejelzése. A digitális megoldások terjedésénél még mindig téma a költség, a megtérülési tervezetőség sokszor még hiányzik, vagy a termék ára túl magas a hazai munkaerőpiaci költségekhez képest – tette hozzá Vida Szabolcs, gazdasági igazgató, újHÁZ Centrum.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio