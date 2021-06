A nap, sőt a hónap jó híre: megállhat a durván megdrágult építőipari anyagok áremelkedése

Az árak, az anyagok, a munkaerő és szabályozás kérdése különös hangsúlyt kapott az Építőipar 2021 konferencián. Az egyik legjobb hír a mai napon, amit az anyagárak kapcsán a konferencia résztvevői, illetve a kivitelezők, építtetők kaphattak, hogy már most júniusban vége szkadhat az egyes építőipari anyagárak emelkedésének.

Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója többek között arról kérdezte a résztvevőket, hogy egy nagyobb árhullámot hogyan tudnak kezelni, milyen eszközök vannak a kezükben.

Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója a gyors árnövekedés és a hiány kezelése kapcsán elmondta, hogy bármilyen jó is a kapcsolat egy beszállítóval, nehéz most elérni, hogy pontosan és megfelelő mennyiségben érkezzenek meg a megrendelt áruk. Kiemelte, hogy az is nehéz helyzetet teremt, hogy a vásárlóik már 50 százalékos további árdrágulás rémhírével érkeznek hozzájuk.

A polisztirol és az acél drágulása kapcsán jó hír, hogy amikor az anyaghiány megszűnik, akkor az általunk kifizetett árak és a vásárlóink által érzékelt árak is mérséklődhetnek. Júniusban ezeknél az anyagoknál a nagy mértékű áremelkedés már megszűnhet.

- jelentette be Rázsóné Szórády Csilla, majd hozzátette a kivitelezők aggályaira reagálva, hogy bár senki sem örül egy áremelkedésnek, az anyagkereskedők ugyanúgy rövid időszakra szóló árajánlatot kapnak. A kivitelezéseknél már kész ingatlanokat is adnak el, nemcsak a terv szakaszban lévő lakásokat, előbbieknél a szerződésekben talán egyszerűbb kezelni a gyors anyagár-emelkedést.

Az alapanyagár mellett, azért egy ingatlan műszaki tartalma sem mindegy, nem tud olcsóbb lenni egy korszerűbb épület, amit ráadásul a szűkös telkek és azok ára is befolyásol.

Az idei év kapcsán a szakértő elmondta, hogy már látszódik egy láncszerű folyamat az építkezésekhez szükséges megrendelt anyagok mennyiségében, ahogy halad előre egy kivitelezés, úgy esik vissza először például a falazóanyagok iránti kereslet, később a tetőépítéshez használt anyagok megrendelése.

Idén 20 százalékos bővülésre számítunk, de nem merném biztosra mondani ezt a számot a kapacitáshiányok miatt.

Serdült Sándor, a Layher Kft. ügyvezetője az áremelkedéshez kapcsolódva elmondta, hogy a burkolási négyzetméterárak több éves távlatban megnégyszereződtek, ehhez képest az állványozás áremelkedése szinte semmi.

Fontos, hogy ne általánosítsunk, mert sokan nem tudtak, nem akartak felülni az áremelkedési vonatra. Mi a szokásos januári időpontban 6 százalékot emeltünk, azóta egyszer volt szükség az acél drasztikus drágulása miatt egy újabb, 5 százalékos emelésre.

- emelte ki Serdült Sándor, majd hozzátette azt is, hogy ez viszonylag mérsékelt emelésnek számít az iparághoz képest, és azért tudták ezt ilyen szinten tartani, mert egy szezonnal előre rendelik be az állványozáshoz szükséges anyagokat.

Az acél erős áremelkedésének a megállását jelzi előre azt is, hogy Serdült Sándor elmondta a konferencián, hogy:

Tegnap azt az információt kaptam, hogy várhatóan nem lesz szükség további áremelésre ebben az évben.

- mondta el a szakértő, majd arra a kérdésre, hogy milyen évre számít elmondta, hogy idei bővülést nem várnak a cégnél, de a nem tervezett évközi áremelés segítségével a csökkenést elkerülhetik.

Építőipar konferencia 2021

Derczó István, a Weinberg 93 Építő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy jelentős és egyáltalán nem kiszámítható változásokon annak túl az elmúlt hónapokban. Az anyagárak kiszámíthatatlan emelkedésére egy lehetséges megoldásról számolt be:

A nagyobb kifutású vállalásoknál már sikerült a londoni értéktőzsde áraira alapozva megegyezni egy amerikai céggel. Csak a szerkezet építés része 10 milliárdos nagyságrendű ennek a szerződésnek, ők elfogadták az érveinket, hogy egy kiszámolhatóbb megegyezést szeretnénk. De csak a nagyobb anyagtípusokra vonatkozik ez, például az acélszerkezeti anyagokra, és a vasbetonra.

- mondta Derczó. A hazai beruházási lehetőségekhez képest szerinte a régiósak jobbak, vannak olyan szabályozások, aminek a változtatása nélkül versenyhátrányban lesznek a hazai vállalatok.

Koji László, ÉVOSZ elnök véleménye szerint a megrendelő meg fogja fizetni azt az árváltozást, ami éppen a piacon van. Általában a kivitelező viszi el a balhét a megrendelő dühével kapcsolatban, de ennél bonyolultabb a helyzet és éppen ezért kell megvizsgálni részletesen, hogy az áremelkedés hol és miért keletkezett.

Összességében mindenki felül az áremelkedési vonatra. A nagy kérdés, hogy tisztességesen, vagy nem tisztességesen teszi ezt. Az ÉVOSZ nem ráküldte az anyagiparra a GVH-t, hanem azt kérte, hogy piacelemzést végezzen.

- utal egy korábbi bejelentésre a szakértő.

Koji László elmondta, hogy 500 kivitelezőt kérdeztek meg 25 termékre vonatkozóan,

az eredményekből azt fogjuk publikálni, hogy mit éltek meg, azt nem hogy mik a várakozásaik, mert abból botrány lenne.

A szakértő kifejtette azt is, hogy az árváltozásból fakadóan a mikro kisvállalatok sérülékenysége még nagyobb, ők nem tudják a bányászattól kezdve a kivitelezésig egészen az összes anyagot saját maguknak előállítani és felhasználni. Csak azt tehetik, hogy a megrendelő felé hárítják. Amikor kivitelezőként vannak a piacon akkor a sérülékenység még erősebb, ha alvállalkozóként dolgoznak az talán kevésbé kockázatos. Végül hozzátette, hogy:

Az építőipar önmagában egy 15 százalékos árváltozást tudna kezelni, de itt most nagyobb számról van szó. Az állam a legnagyobb megrendelő, ezért is lenne szükség a kormány segítségére.

A konferencia további beszámolói:

Képek forrása: Stiller Ákos