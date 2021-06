Újabb részletek derültek ki a rozsdaövezeti akciótervről

Tavaly májusában a kormány meghirdette a rozsdaövezetek fejlesztésére irányuló akciótervet, amely a leromlott állapotú, felhagyott és szennyezett ipari területek helyreállítását, kármentesítését és fejlesztését célozta meg. Az akcióterv sokáig nem jutott egyről a kettőre, mígnem idén márciusban a kormány be nem jelentette, hogy külön "rozsdabizottság" alakul a kapcsolódó akcióterületek kijelölésére. További részletek azóta nem derültek ki, így mi egyenesen az újonnan alakult rozsdabizottságot kérdeztük.

Amit eddig tudunk

Amennyiben valaki lemaradt volna róla, a kormány tavaly májusában jelentette be, hogy külön fejlesztési programot indít a rozsdaövezetek újjáélesztésére szerte az országban. Az akcióterv célja a a leromlott állapotú, felhagyott és szennyezett ipari területek helyreállítása, kármentesítése, melynek részeként elsősorban lakáscélú átalakításokat képzeltek el a területekre. A projekt részeként eleinte 5%-os lakásáfát és áfamentes bérleti díjakat hirdettek minden itt megvalósuló beruházásra. Az 5%-os áfát azóta viszont minden új lakásfejlesztésre visszavezették, így a barnamezős területek sorsa hosszú időre háttérbe szorult.

Idén tavasszal viszont, ahogy azt mi is megírtuk, újra előtérbe került az akcióterv, miután meghirdették egy úgynevezett Rozsdaövezeti Bizottság felállítását, melynek első számú feladata a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölése. Ekkor derült ki az is, hogy milyen kritériumok alapján fogják elbírálni a területeket. Ennek talán legfontosabb eleme, hogy

KIZÁRÓLAG LEGALÁBB EGYMILLIÁRD FORINT TELJES KÖLTSÉGIGÉNYŰ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS VAGY KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATJÁK.

Később májusban azt is megtudtuk, hogy pontosan kik is fogják alkotni a testületet.

További részletek

A projektet azonban már több, mint egy éve hirdette meg a kormány és a döntéshozatalt segítő bizottság is csak most állt föl, így felmerülhet a kérdés, hogy nem változott-e meg azóta néhány szempont. Ennek kapcsán és további részletek után érdeklődve kerestük meg kérdéseinkkel egyenesen a "rozsdabizottságot".

Elsőként nem volt egyértelmű így egy év távlatában, hogy megváltozott-e a területekhez kötött koncepció, illetve támogatási rendszer, valamint hogy továbbra is a lakáscélú fejlesztések vannak-e előtérben.

Az újonnan tervezett lakófunkció csak az arra alkalmas területeken, vagy a szükséges feltételek megteremtése esetén támogatható

- nyilatkozta megkeresésünkre Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára, a Rozsdaövezeti Bizottság elnöke. Ehhez kapcsolódóan hozzátette még, hogy minden terület jövőbeli funkcionális szerepét jelentősen befolyásolja a tágabb környezetének funkcionális ellátottsága, a környezet minősége, infrastrukturális és közlekedési kapcsolatai.

Miután az 5%-os lakásáfát minden újonnan épülő lakáscélú fejlesztésre kiterjesztették, a rozsdaövezeti beruházások célzott támogatás nélkül maradtak. A jövőben viszont ez várhatóan változni fog, hiszen a helyettes államtitkár elmondása szerint

JELENLEG IS FOLYIK A ROZSDAÖVEZETI AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA.

Kiderült továbbá az is, hogy a pályázás során az állami vagy önkormányzati tervezetek a magáncégekéhez hasonlóan, egyaránt a bizottsághoz futnak be. "A pályázók köre nincs korlátozva, így akár magánszemélyek, jogi személyek, települési vagy kerületi önkormányzatok és az állam is tehet javaslatot a Bizottság részére. A kezdeményezők jellegétől függetlenül az elbírálás azonos szempontrendszer szerint történik" - tudtuk meg a Füleky Zsolt válaszaiból.

A rozsdaövezet kérdése a Portfolio Építőipar 2021 konferenciáján is előkerült: "Támogatjuk a rozsdaövezeti szabályozások megjelenését, egyrészt mert ez a kompakt város szempontjából egy jó gondolat, másrészt ezek olyan elhelyezkedésű területek, ahova az emberek tömegközlekedéssel tudnak eljutni. A szabály megvalósulása azonban kicsit kiszámíthatatlan amiatt, hogy térképi kijelölés helyett egy bizottság határozza meg az érintett területeket" - fogalmazta meg aggodalmait Dr. Takács Ernő, a WING Zrt. portfolióért felelős vezérigazgató-helyettese, (az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnöke).

A rozsdaövezetekről, a lehetséges fejlesztésekről, és arról, hogyan alakíthatja át egy városrész életét, ha ezeken a területeken is beruházások indulnak, az alábbi videóban tudhat meg többet (a videó tavalyi készültekor még csak ezekre a területekre vonatkozott az 5%-os áfa).

Címlapkép: Getty Images