Szárnyaló építőipar? Ugyan már, nemsokára robban az ágazat!

Az alapanyagárak szárnyalása alapján azt hinnénk, hogy az építőipar is fellendülőben van, az ágazat volumenét tekintve azonban még várni kell a visszapattanásra - derül ki Gáspár János , a Buildecon ügyvezetőjének Építőipar 2021 konferencián tartott előadásából. Nagy baj azonban nincs, hiszen az ágazat ciklikusságát tekintve most lehetünk a hullámvölgy végén és jövőre már beindulhat a konjunktúra az építésgazdaságban. A prognózis nem csak hasraütésre született, hanem komoly elemzőmunka áll a hátterében, amelybe némi betekintést is engedett az előadó.