Európa nagyjaira is lesújt a rettegett építőipari anyaghiány

Anyaghiány fékezi a német építőipari konjunktúrát - hívja fel a figyelmet a kis- és közepes méretű építőipari vállalkozásokat tömörítő Német Építőipari-Kézművesipari Központi Szövetség legfrissebb konjunktúra-elemzésében. Ahogy arról már többször is írtunk, a magyar építőipari áremelkedés és anyaghiány, nem hazai, hanem globális probléma. A helyzet súlyát mutatja az is, hogy a nagy bázissal rendelkező Németország is komolyan megküzd az építőipar jelenlegi anyaghiányával.

Az ÉVOSZ által közzétett elemzésben azokat a tényezőket sorolják fel, amelyek fékezőleg hatnak a német, és akár más országok építőipari növekedésére:

Áremelkedés: 2020. utolsó negyedévétől kezdve jelentős áremelkedés figyelhető meg különösen az acél- és a faipari termékek, valamint a szigetelőanyagok piacán, amely dinamikusan növekvő és jelentős termékhiánnyal párosul. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt 12 hónapban a faipari termékek esetében 27-35%-os, a dízel üzemagyagnál 22%-os, a nyersolajtermékek esetében 15%-os, a betonacélnál 30%-os, míg a műanyagtermékek esetében 13-23%-os árnövekedés mérhető Németországban.

Az áremelkedés és anyaghiány okát a Szövetség elemzői a világjárvánnyal hozzák összefüggésbe, amely az USA és Kína gazdaságának újbóli erősödése után a nemzetközi szállítási láncolatokat zavarta össze.

Az Építőipar 2021 konferencián a magyar vonatkozást tekintve ugyankkor elhangzott, hogy egyes termékek esetében - például a polisztirol szigetelőanyagnál - a meredek áremelkedés már akár júniusban megállhat:

Faipari termékek hiánya: Fával alapvetően mindig is a világpiacon kereskedtek, új jelenség azonban, hogy a Németországban kivágott fával is immár ezen a piacon kereskednek. Ennek okát két tényezőben látják: egyrészt az USA-ban tapasztalható hiány a fa alapanyagból. Ezt a hiányt az amerikai erdőtüzek, valamint az USA által a kanadai faimportra kivetett vám indukálja. Ehhez párosulnak még a kanadai erdőket megtámadó pusztító rovarok okozta károk is. A Kanadából kieső szállítmányokat az USA jelentős mértékben Németországból pótolja. A másik ok Oroszország faexport-embargója Kína felé. Az embargó következtében Kína Németországból biztosítja faimportjának egy jelentős részét.

Ezekről az eseményekről bővebben itt írtunk:

Műanyagtermékek hiánya: Jelenleg a legnagyobb hiány a szigetelőanyagokban, a fóliákban és a műanyag csövekben tapasztalható. A hiány oka többrétű, egyrészt a termelési kapacitások mintegy fele Ázsiában van. A járvány utáni termelésnövekedés csak a tavalyi év harmadik negyedévében indult meg. A termékek jelentős részét azonban nem Európában, hanem a 2020. novemberében Ázsiában létrehozott szabadkereskedelmi övezetben, az RCEP-ben értékesítik, amely a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetének számít. A kialakult hiányban közrejátszott az is, hogy az USA-ban a februári téli hidegek miatt leállt a műanyagtermékek gyártása. Termeléscsökkenés volt tapasztalható Európában is, holland és francia sztirol- és propilén-oxid gyártók szüneteltették termelésüket előre nem látható károkra és műszaki problémákra hivatkozva. Az Ázsiából történő szállításokat akadályozta a Szuezi-csatornában történt hajószerencsétlenség is.

Acéltermékek áremelkedése: A jelenleg tapasztalható magas acélárakat egyértelműen Kína megnövekedett acéltermék-igénye okozza. A korábbi acélexportőrből mára acélimportőr lett. Az építőipar mellett az autógyártásban is nagymértékű kereslet figyelhető meg az acéltermékek iránt. Ugyanakkor azonban az európai, elsősorban lengyel, francia, osztrák, olasz és német acélgyártók csak mintegy 80-85%-ban használják ki termelési kapacitásukat. A meglévő kapacitásaik kihasználása helyett az acéltermelők jelenleg inkább a hiány miatti áremelésből adódó lehetőségeiket aknázzák ki.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 31. Nagy szerencse, hogy nem fából vannak az állványok

Sustainable World 2021 Szeptember 7-én a különböző iparágak fenntarthatósági kérdései kerülnek a középpontba a Sustainable World konferencián. Save the date!

A Német Építőipari-Kézművesipari Központi Szövetség szerint Németország elegendő fa-, homok-, kavics és gipsz nyersanyagforrással rendelkezik, ezeket csak ki kellene használni, azaz továbbra is engedélyezni azok kitermelését és nem megtiltani arra hivatkozva, hogy a kitermelés fölösleges beavatkozás a természetvédelembe. A környezetvédelem és a kitermelés közötti ellentét során azzal érvelnek, hogy a hazai kitermelés csökkenti a beszállítási utak hosszát, ami kedvezően hat az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogására is. Az építőipar ellátása hazai kitermelésű és gyártású építőanyaggal csökkenti a nemzetközi nyersanyagpiactól való függőséget és az ezzel összefüggő ár- és szállítási kockázatok mértékét. Mindezeken túl az értékteremtés és a beruházások is országon belül maradnak, amivel lehetővé válik az olyan fontos építési feladatok végrehajtása, mint a lakásépítés, az energiaszektor korszerűsítése, a német út- és a vasúthálózat további kiépítése, valamint a környezetvédelmi célok elérése.

A fenti általános indítványon túl a Szövetség felkérte a német kormányt, hogy minden építőipari vállalkozás részére meghosszabbítva, 2021. december 31-ig biztosítsa a rövidített munkaidejű foglalkoztatás után járó támogatás igénylésének egyszerűsített lehetőségét, valamint, hogy hosszabbítsa meg a társadalombiztosítási befizetések moratóriumára vonatkozó szabályozást. Azt is kérik, hogy a kormány tegye lehetővé az anyagárváltozási záradék beépítését a közbeszerzés alapján elnyert építkezésekre vonatkozó új szerződésekbe, illetve, hogy mondjon le a beszállítási problémák miatt előálló építési határidőcsúszásra vonatkozó szankciókról, és hogy dolgozzon ki egy nemzeti és európai szintű építőanyagipari nyersanyag-stratégiát.

Címlapkép: Getty Images