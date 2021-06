Kirajzolódik a Liget valósága

Jövő ilyenkorra lezárul egy korszak, befejeződik a Liget Budapest első kivitelezési szakasza a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum átadásával. Bár a projekt néhány épületének sorsa még egy megállapodástól függ, a Liget 1.0 egy év múlva teljesen átalakulva és megújulva várja majd nemcsak a környékbeli látogatókat, hanem a kulturális programokért Budapestre érkező turistákat egyaránt. A projekt démonizálása megszűnik, a látogatók a saját szemükkel láthatják a park újdonságait, és dönthetik el, hogy mennyire tudnak azonosulni a Liget új tartalmával, minőségével. A megvalósulás alatt lévőprojektelemekről, a jövőbeli tervekről, a környék fejlődéséről és a technológiai újításokról beszélgettünk Gyorgyevics Benedekkel, a Városliget Zrt. vezérigazgatójával.

A közvélemény egy része már vagy beleunt a Liget körüli hírek követésébe (mi épül, mi nem), vagy egyszerűen már képtelen átlátni (ami valljuk be nem olyan nehéz ebben az esetben). A politika kisajátította Ligetet, pedig a többség valószínűleg csak szebb, jobb és zöldebb parkot szeretne, már akit érdekel egyáltalán a Városliget sorsa. Kicsit tegyük rendbe, hogy hogyan is áll ma a Liget projekt?

Szerintem összességében már egész jó helyzetben vagyunk. Az egyre kisebb számú tiltakozók által gerjesztett félelmek és az ismeretlenhez kapcsolódó vélelmek helyett kezd kirajzolódni a Liget valósága. A megújult parkrészek óriási népszerűségnek örvendenek, tehát démonizálni csak addig lehetett a projektet, amíg a valóságban ki nem derült, hogy ez jó és működik. Ennek a leglátványosabb jele, hogy sokkal kevesebbet foglalkozik vele a nagypolitika, és egyre többet a környéki kerületek és lakosok fórumai. Vízióból ma már valóság lett és az erőszakos tiltakozások helyét átvették az érdemi, a funkciókról és szakmaiságról szóló diskurzusok. Tekintve, hogy tízéves távlatban 240 milliárd forintnyi közpénz felhasználásáról van szó, - a Biodóm nélkül - természetes, hogy a politikai kommunikációban is számottevő részt kapott a Liget projekt. Ugyanakkor már nagy különbség érezhető a 2016-os, és a jelenlegi Ligetről alkotott vélekedésben.

Már sok minden elkészült, a komáromi Csillagerőd, az egykori Szabolcs utcai kórház helyén megépült az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, ami a három legjelentősebb hazai közgyűjtemény, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria háttérintézményeként szolgál, és ahol egy 13 ezer négyzetméteres új közpark is megnyílt. A teljes Szépművészeti Múzeum megújult, és újranyitása óta már több mint 600 ezer látogatót fogadott . A történelmi Ligetben az intézmények közül gyönyörűen restaurálták az egykori Olof Palme Házat, ami Millennium Házaként nyitotta ki a kapuit, illetve a 800 férőhelyes Múzeum Mélygarázs is elkészült. Épül jelenleg a Néprajzi Múzeum, valamint a Magyar Zene Háza, mind a kettő nagyon előrehaladott állapotban van, előbbi várhatóan 2022 első negyedévében nyit, míg a Magyar Zene Háza már idén év végén fogadhat látogatókat. A parkban eddig 150 ezer m2 zöldfelületet újítottunk meg és elképesztően népszerű új családbarát fejlesztéseket hoztunk létre: a Nagyjátszótér, a Városligeti Sportcentrum, a futókör, a Mőcsényi Mihály botanikus kert és a 3 kutyás élménypark napi sok ezer látogatónak okoz örömet.

Gyorgyevics Benedek

A szavaiból úgy tűnik, hogy Ön szerint már senki nem tudja elhitetni az itt élőkkel, hogy ez egy szörnyűség lesz.

A projekttel szemben az egyik legfontosabb támadási narratíva az volt, hogy a Liget megszűnik ligetnek lenni. Ez óriási tévedés. Ha valaki a szó klasszikus értelmében vett ligetet látna szívesen, kizárólag fákat, kulturális intézmények nélkül, az a Városliget hagyományait akarja felülírni. Itt több mint egy évszázada szimbiózisban él egymással a természet és a kulturális-rekreációs intézmények: elég csak a Szépművészetire, a Műcsarnokra, a Széchenyi fürdőre, a Vajdahunyad várára vagy a Műjégpályára gondolni. Mi ezt a történelmi hagyományt folytatjuk új, világszínvonalú kulturális intézmények építésével és a közparki funkciók látványos továbbfejlesztésével. Mi úgy láttuk, hogy pontosan azért tud heves vitákat kiváltani, mert az emberek az épített és a természetes környezet összhangja miatt ezt speciális projektnek látják. A Népliget például sokkal kevesebb érzelmet vált ki, pedig ott is számtalan megújítási program merült fel az elmúlt évtizedekben. Igaz, ott alapvetően nincsenek kulturális intézmények. Az egész Liget projektben összesen három vitás elem van, amiben a kormány és a főváros ma nem ért egyet. A kormány önként vállalt döntése, hogy egészen addig nem kezdi el a Petőfi Csarnok helyén az Új Nemzeti Galériát, az egykori Közlekedési Múzeum helyén a Magyar Innováció Háza, valamint az 1952-ben lerombolt Városligeti Színház helyén az új Városligeti Színház felépítését, amíg a főváros ezeket nem támogatja. Ez a három projektelem eljutott odáig, hogy végrehajtható, jogerős kiviteli tervekkel rendelkezik, fizikálisan az építési helyek ki vannak jelölve, vagyis el lehetne kezdeni holnap az építkezést.

Vagyis ennek a három épületnek a megvalósítása és a kivitelezések elindítása továbbra is bizonytalan.

Igen. Nem lehet tudni, hogy meg fognak-e épülni, a döntés a kormány kezében van. Ugyanakkor néhány hónapon belül biztosan fény derül rá, milyen fogadtatása lesz a projekt nagy újdonságainak a Magyar Zene Házának és a Néprajzi Múzeumnak. Ennek tudatában pedig újra fel lehet tenni a kérdéseket, és ismételten érdemes lesz tárgyalóasztalhoz ülni.

Vagyis 2022 elején-középen, amikor már működnek a most épülő nagyobb intézmények is, lehet majd újra leülni tárgyalni?

Ebben bízunk, ugyanakkor minél közelebb vagyunk a választásokhoz, ez annál inkább politikai, és nem szakmai kérdéssé válik. A Liget projekt konszenzusa viszont csak szakmai térben tud megszületni.

Akkor ez inkább 2022 nyarán lehetséges. Ugye korábban arról esett sok szó, hogy a Liget akkor fog tudni jól funkcionálni, ha minden elem megvalósul. Egymásra épülő projektelemek ezek.

Egyértelműen ez a helyzet.

De nem ez lesz.

Én Liget 1.0-nak hívnám, ami most megvalósul, és ezzel sem lehetünk elégedetlenek.

Évtizedes, de adott helyzetben évszázados lemaradásunk van abban, hogy ikonikus középületek épüljenek Budapesten. Szerintem a környéken lakók, a budapestiek, és azok, akik távolabbról rendszeresen ellátogatnak a Városligetbe, végtelenül elégedettek lesznek 2022 tavaszán azzal az eredménnyel, amit látni fognak. Arra, hogy turisztikai mágnesként be fogja-e tölteni az eredetileg megálmodott szerepét, most gyorsabban fogunk választ kapni, mint szerettünk volna. Az a prognózisom, hogy megint idő kell ahhoz, hogy Budapest felkerüljön a fizetőképes turisták nemzetközi térképére. A már régen látott, de szinte kötelező desztinációk - úgymint London, Róma, Velence - felkeresése után viszont ismét az egzotikusabb európai városok felé mozdulnak majd el a turisták, például Budapest felé is. Addig viszont megint versenyezni kell a külföldi látogatókért, nem organikusan fognak érkezni, hanem az attrakció szolgál számukra vonzerőként. Mit mondhatunk azoknak, akik pénteken leszállnak Ferihegyen és vasárnap már utaznak haza? Mi az az attrakció, a Hősök tere, a Széchenyi tér, a Lánchíd és Vár mellett, ami miatt úgy mennek el, hogy ide vissza kell jönni? Azt gondolom, hogy erre egy erős válasz lehet a Liget Budapest Projekt, amiben legnagyobb hozzáadott értékünk az lehet, hogy valami olyan kulturális tartalmat mutatunk, ami a nemzetközi térben is versenyképes.

Ingatlanpiaci, városfejlesztői oldalról vizsgálva a Liget projektnek egyértelműen volt egy addicionális funkciója, haszna, mégpedig a környék különböző típusú lakó és kereskedelmi (vendéglátás, iroda, kiskereskedelem, szolgáltatások) ingatlanjainak a felemelése, a potenciális fejlesztések, megújítások beindítása. Látszanak már változások?

Néhány éve a Portfolio Property Investment Forum konferencián úgy fogalmaztam meg, hogy a Liget projekt túlmutat a tervezési határain, mágnesként vonzhat be további ingatlanfejlesztéseket a környéken. Ne felejtsük el, hogy a VI., VII. kerület külső részéről, a XIII. kerület egy elhanyagoltabb részéről, és a XIV. kerületről beszélgetünk, ahol el fognak indulni a fejlesztési folyamatok. Most is számos lakó- és irodafejlesztés zajlik, látjuk a Dürer Kert, a Róheim-villa felújítását, a Hermina úton két régi villaépület is átalakul, valamint megjelentek már olyan éttermek, és egyéb szolgáltatások amelyek korábban nem voltak jelen a környéken.

Mi a tapasztalat az eddigi látogatóknál? A használatból fakadó amortizáció alacsonyabb vagy magasabb, mint amire számítottak?

Vegyes a tapasztalatunk. Van, ahol nagyon magas a terheltség, például az első kutyás élményparkban a füvesítés nem volt egyszerű feladat, de most, hogy már három kutyás park létesült, csökkent a terhelés. Sok helyen még nincs elegendő adatunk erre, például a mélygarázs már decemberben megnyitott, de most fog elsőként úgy üzemelni, hogy az utcán fizetős a parkolás.

Ha már garázs és autók, és itt van nekünk a zöld és a fenntarthatóság, tervezik esetleg, hogy a közösségiautó-szolgáltatók (carsharing vagy e-carsharing) ingyen mehessenek be a parkolóba és használják azt?

Erről már folynak a tárgyalások és valószínűsíthető, hogy lesz számukra ingyenes parkoló. A lakossági várakozási engedéllyel rendelkező 6., 7. és 14. kerületiek számára pedig 200 hely ingyenes a mélygarázsban délután 5 és reggel 9 között, és a szabad helyek számát hamarosan láthatják nemcsak a bejáratnál, hanem egy applikáción keresztül is. A közösségi autókat szolgáltatókkal arról is tárgyalunk, hogy amikor a járművel valaki elindul otthonról, akkor rögtön, valós időben foglalhasson parkolóhelyet a mélygarázsban.

Milyen fejlesztések, újfajta technológiai megoldások várhatók még?

A Városliget felújítása mellett mi a park fenntartásáért is felelünk az elkövetkezendő 99 évben, ezért már a tervezőasztalnál igyekeztünk innovatív, fenntartható és nem utolsó sorban klímabarát üzemeltetési megoldásokat alkalmazni, továbbá fontos célunk, hogy Ligetet gyakorlatilag zéró emissziós zónává alakítsuk. Dolgozunk azon, hogy a Ligetben elektromos legyen a szemétszállító autó. Az épületek fűtési rendszereiről azt érdemes tudni, hogy nincsenek gázkazánok, talajszondával, geotermikus energiával, illetve a Főtáv fűtésével és hűtésével működik majdnem minden. Létrejött egy négyoldalú megállapodás a kormány, a főváros, a Főtáv és a műjégpálya üzemeltetői között, melynek értelmében a műjégpálya uniós finanszírozásban megújult hűtőgépeinek a kapacitását a Főtáv közvetítésével, a főváros jóváhagyása mellett, a Zene Háza hűtésére tudjuk használni. Egyre több ilyen szinergia jön létre a Ligetben, például aki a Millennium Házába érkezik, az több órán keresztül ingyen parkolhat majd. Ezen túl, idén beszerzünk egy olyan elektromos kisbuszt is, amely a mélygarázstól egy meghatározott útvonalon szállítja az utasokat a Ligetbe.

Mikor lesz teljesen autómentes a Liget?

A Liget teljes autómentesítéséhez a Kós Károly sétány lezárása szükséges. Ez a feladat most a Budapest Fejlesztési Központnál van, és előfeltétel az M3-as autópálya bevezetőjének a megtervezése. Nemrég írták ki a tervezési közbeszerzést arra, hogy pontosan milyen P+R parkoló épül ki a Mexikói út térségében, illetve a Szegedi úti felüljáró hogyan tud megvalósulni.

Mit lehet tudni a cirkusz költözéséről? Hogyan érintené a Városligetet, hiszen újabb területek szabadulnának fel?

A kormányzat elég világosan fogalmaz. A Nyugati pályaudvar mellett kell megvalósítani nemcsak a Nemzeti Cirkuszművészeti Központot, hanem az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket is, mint például a Baross Imre Artistaképzőt, illetve egy olyan közparkot, amivel az egész, jelenleg barnamezős terület elérhetővé válik. A cirkusz jelenlegi területe a saját tulajdonában áll, akkor lehet elgondolkodni ennek egy más típusú használatáról, ha a cirkusz ténylegesen elköltözik.

Képek forrása: Liget, Mohai Balázs

A cikket a Liget Budapest támogatta.