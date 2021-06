Térképen Budapest legújabb lakásai: őrület a Duna-parton, több helyen már 2 milliós négyzetméterárakról beszélnek

Budapestnek, mint minden nagyvárosnak az arculatát erősen meghatározza az épített környezet, azon belül is a lakosság otthonálul szolgáló lakóingatlanok. Érdemes megfigyelni, hogy az egyes korszakokban ez hogyan, milyen méretű és jellegű épületek formájában valósult meg. Míg a XIX.-XX. század fordulóján a szabályosan megtervezett körutak és sugárutak mentén épültek fel a belváros bérházai, addig a XX. század 70-es éveiben a lakótelepek a hagyományos utcaszerkezetet megtörve, a belvároson kívüli városrészekben épültek fel. Azóta viszont a pontszerű fejlesztések jellemzők, melyek esetében az utóbbi években a Duna közelsége lett a hívószó. Hogy pontosan miért népszerű ennyire a Duna-part, hol vannak a legnagyobb fejlesztések, azt a Budapesti Lakáspiaci Riport térképén mutatjuk meg, akárcsak azt, hogy az egyes kerületekben 2021 második negyedévében milyen négyzetméterárak jellemzők.

A Budapesti Lakáspiaci Riport negyedévente közzéteszi a főváros aktuális lakásfejlesztéseit. Az adatbázis jelenleg 24 370 új lakást tartalmaz, amelyek olyan fejlesztésekben találhatók, ahol 2021 első vagy 2021 második negyedévében legalább egy szabad lakás elérhető volt és egy projektben legalább négy lakást alakítanak ki.

Az alábbi térkép ezek elhelyezkedését mutatja meg, ahol két fontos dolgot érdemes megfigyelni. Egyrészt, hogy a jelenleg szabadon elérhető 7687 lakás közel fele (46 százaléka) két kerültben, a XIII.-ban és a XI.-ben található, de ha ehhez hozzávesszük a III., a VIII. és a IX. kerületeket, akkor már a teljes kínálat háromnegyede (74 százaléka) található itt. Másik pedig, hogy ezek a fejlesztések nagyon nagy arányban a Dunától legfeljebb 1-2 km-es távolságra vannak, amiből számos nagyprojekt kevesebb mint 500 méterre van a folyóparttól.

Úgy tűnik tehát, hogy a mind a lakásfejlesztők, mind a lakásvásárlók az utóbbi években a Duna közelségét részesítik előnyben, különösen azokon a területeken, ahol a gazdaság szerkezetéből adódóan a múlt században ipari tevékenység zajlott, vagy üres területeként volt jelen. Ilyen Dél-Budán a Kopaszi-gát környéke, de maga a Kopaszi-gát is, valamint az attól délebbre elhelyezkedő partmenti területek.

Ehhez hasonló Észak-Budán az Óbudai-szigettel szemben álló fejlesztés, amiben az egykori BUSZESZ területén már a harmadik ütem lakásait kínálja eladásra a fejlesztő.

Nem kell azonban ettől messzire menni, hogy ennél is több Duna-parti fejlesztést láthassunk. Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt épültek fel az első lakások a Foka-öböl mentén a Marina parton, ahol azóta különböző vállalkozások fejlesztésében több ezer lakás valósult meg, de a területtől a folyó mentén északra további, több ezer lakás felépülése várható. Mindez azt jelenti, hogy

néhány éven belül a Váci úti irodafolyosóval párhuzamosan, a Duna mentén egy lakásfolyosó is kialakulhat.

Végül a VIII. és IX. kerületet kell kiemelni, ahol a Corvin Sétány projekt ugyan nem Duna-parti fejlesztés, de a 2 km-es távolságon ez is belül van, a IX. kerületben viszont a Vágóhíd helyére tervezett és az attól dél-nyugatra már megvalósult fejlesztések szintén sétatávolságra lesznek a Dunától.

Mi ennek az oka?

A fenti folyamatokat két dolog is magyarázhatja. Az utóbbi években a belváros vs. agglomeráció kettőssége mellett egyre erősebbé vált egy olyan vásárlói réteg, akik ugyan nem szeretnének a belváros közepén lakni, de az agglomerációból történő ingázást sem tartják elfogadhatónak. Ennek eredményeként hajlandóak a belvárosból kiköltözni, de csak egy olyan környezetbe, ahol a vízpart közelsége élhetővé teszi a környéket, mégis akár fél órán belül tömegközlekedéssel is elérhető marad a belváros.

A fejlesztői oldal pedig a költséghatékonyság miatt választja ezt. A nagyszámú - sok esetben többszáz - lakás egyidejű kivitelezése miatt relatíve kedvezőbb költségek mellett valósíthatók meg a projektek, a terület rehabilitálása után pedig a már említett vízpart közelsége a magasabb árazás mellett is versenyképessé teszi a lakásokat.

Mi lehet a folytatás?

Az év első fele biztatóan indult a piacon: fél év alatt több lakást vásároltak meg, mint amennyit tavaly egész évben. A kedvezményes lakásáfa és a családi otthonteremtési kedvezmények fűtik a keresletet, ahova a befektetők is kezdenek visszaszivárogni. A szabad lakások száma a növekvő kínálat hatására átlépte a 7 ezer darabot, legutóbb 2019 őszén volt ilyen bő a választék. Az újonnan bejelentett lakások száma már meghaladta az eladott lakásokét, így újra bővülhetett a kínálat.

A kedvezményes újlakás áfa visszavezetését követően 2021 február és 2021 május között 2000-nél is több lakást adtak el a fejlesztők Budapesten. Ezt a folyamatot erősítheti majd a rozsdaövezeti kedvezmények kidolgozása is, aminek hatására újabb egykori iparterületek alakulhatnak át a Duna mentén a város déli és északi területein. Az előző negyedévben 10 darab, legalább 100 lakásos fejlesztés indítását jelentettek be Budapesten.

Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 988 ezer forint volt 2021 második negyedévében Budapesten, a város legdrágább területein viszont már a 2 millió forintos négyzetméterárat súrolják a lakások. Az elmúlt egy évben átlagosan 4,4 százalékkal nőttek az árak.

