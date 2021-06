Extrém különbségek a budapesti lakáspiacon: tízmilliós otthonoktól a milliárdos luxusvillákig

Nagyon nagy árkülönbségek vannak az egyes kerületek között az új lakások tekintetében. Bár a kivitelezési költségek és a telekárak emelkedése miatt mindenhol növekedtek az árak, az egyes kerületek között így is háromszoros, projektszinten pedig akár hatszoros is lehet az árkülönbség, mindez Budapest határain belül. A Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatai alapján megnéztük, hogy hol mennyibe kerülnek a legolcsóbb és a legdrágább új lakások.

Míg a legolcsóbb új lakás kevesebb mint 17 millió forintba kerül Budapesten, addig a legdrágább 900 milliónál is többe. Az elemzésbe azt a több mint 6000 új lakást vettük bele, amit jelenleg eladásra kínálnak Budapesten.

Folyamatos emelkedés után jelenleg 988 ezer forintnál járnak a fővárosi új lakások átlagos négyzetméterárai. Az elmúlt egy évben 4,4 százalékkal nőttek az árak, a kedvezményes lakásáfa ellenére pedig az árváltozás üteme gyorsul: a negyedéves árváltozás 1,6 százalék volt. Ennek elsődleges oka vélhetően az építőanyagok drágulása, de a magas kereslet hatására is könnyebben emelnek árat a fejlesztők.

A négyzetméterárak Budán és Belső-Pesten már meghaladták az 1 millió forintot, Külső-Pesten viszont vélhetően erre még várni kell, annak ellenére, hogy ott a leggyorsabb az árak emelkedése. A legdrágábbnak a belváros bizonyult, az V. kerületben 2 millió forint felett jár az új lakások átlagos négyzetméterára. Két budai kerületben (II., XII.) pedig az 1,8 millió forintot haladta meg. Továbbra is átlag környékiek az árak a III., XI., VIII. IX. és XIII. kerületekben, míg legolcsóbban a XVIII. és a XXIII. kerületekben vásárolható új lakás, ahol egy négyzetméterért kevesebb mint 750 ezer forintot kell fizetni.

Az egyes projektek lakásai között azonban kerületen belül is nagy árkülönbségek vannak. Fajlagos árat tekintve a tíz legolcsóbb lakás átlagosan 528 ezer forintos négyzetméteráron kapható és ezek a X., XVII., XVIII., XX. és XXIII. ketületekben találhatók. A legdrágább tíz új lakás négyzetméterára ugyanakkor a 3 millió forintot is meghaladja, egész pontosan elérik a 3,25 millió forint/négyzetmétert. Ezek egy része nem meglepő módon a II. és az V. kerületben található, az azonban már meglepő lehet, hogy van egy VI. és egy IX. kerületi projekt is, ahol a legdrágább lakások szintén elérik ezt az árat.

Kerületen belüli szélsőségek

Az alábbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes kerületekben mi az a legkisebb összeg amiért új lakást kaphatunk és mi a kínálat teteje.

A minimumok tekintetében a hagyományosan is legdrágább négy kerület vezet. Míg az V. és a XII. kerületben nincs új lakás 70 millió forint alatt, addig a II. kerületben 65, az I.-ben pedig 51 millió forint a belépési küszöb. Ezt követi a XXII., a XV. és a XIV. kerületek, ahol feltehetően a nagyobb alapterületek miatt drágábbak a lakások. Mindhárom kerületben legalább 32-36 millió forintra van szükség, ha valaki új lakást akar. A többi kerületben a legolcsóbb új lakások ára 22-28 millió forint között szóródik, kivéve a XXIII. kerületet, ahol van egy projekt, amiben már 17 millió forintért is van eladó garzon.

Érdekesebb azonban a maximumok sorrendjét megnézni, ahol már kevésbé követjük a kerületek közti hagyományos ársorrendet. A legdrágább projekt például egy VI. kerületi, Andrássy út környéki fejlesztés, amiben a legdrágább lakás ára eléri a 925 millió forintot. Ez fajlagosan is közel 3,5 milliós négyzetméterár, ami meglepő árazás annak tekintetében, hogy ennél még az V. kerület is jelentősen olcsóbb.

A második legdrágább a II. kerületben a luxus, ott a csúcstartó egy 784 millió forintos lakás, szintén 3 millió forint körüli négyzetméterárral. A dobogó harmadik fokára ismét meglepő helyről, a IX. kerületből van egy jelentkező, 566 millió forinttal. Ezt követően a XII., az V., az I. és a XIII. kerületben vannak még 300 millió forintnál drágább lakások, amit a XI. kerület 264 millió forintos csúcstartója követ. Végül az állapítható meg, hogy Budapesten mindössze három olyan kerület van - a XVIII., a XIX., és a XXI. - amelyekben a legdrágább új lakás ára sem éri el a 100 millió forintot.

