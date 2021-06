Megjelent a kormány döntése: jön az újabb különleges gazdasági övezet, Dunaújváros veszíthet nagyot

A májusban kiszivárgott előzetes információknak megfelelően új különleges gazdasági övezetet hozott létre hétfő este megjelent rendeletével a kormány, ami Dunaújváros önkormányzatának fog leginkább fájni.

A Kormány 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelete a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről címmel jelent meg rendelet a hétfő esti Magyar Közlönyben. Ez kimondja, hogy

a Kormány Iváncsa község és Rácalmás város közigazgatási területén Duna-mente – Fejér megye elnevezéssel különleges gazdasági övezetet jelöl ki, a 2. §-ban meghatározottak szerint.

Az Orbán Viktor által jegyzett és július elsején hatályba lépő rendelet konkrét területeket jelöl ki Iváncsa és Rácalmás esetében, melyeket különleges gazdasági övezetté alakítja, egységesen. Ez Iváncsán az SK Innovation folyamatban lévő gigaberuházásának területét, míg Rácalmáson a Hankook dél-koreai gumigyár területét jelenti.

A szabályozás azért érdekes, mert mint az májusban kiszivárgott, kiszorulhat a Hankook gumigyár és az SK Innovation iparűzési adóbevételeiből Dunaújváros. Májusban be is jelentették hivatalosan az új gazdasági övezet felállítását, a Fejér megyei önkormányzat elnöke akkor azzal érvelt, hogy a térség dinamikusan fejlődik, több nagyobb beruházás indokolja a különleges gazdasági övezet létrejöttét. A közgyűlési elnök akkor azt ígérte, a javaslat szerint a termelési székhelyeken túl azok a települések részesednének a befolyt adóból, amelyek a két ipari terület között helyezkednek el: Adony és Kulcs. A rendelet szövege szerint ez így is lett, ugyanis így szól: a Beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzat Adony Város Önkormányzata, Iváncsa Község Önkormányzata, Kulcs Község Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzata.

A térség néhány települése tehát ennek a döntésnek közvetlenül örülhet, Dunaújváros viszont anyagilag érzékelhetően rosszul jár. A megyei jogú város ugyanis már korábban ipari parkot hozott létre Iváncsával és Rácalmással, így részesül(t) az iparűzési adó 50%-ából. Mostantól viszont a Fejér Megyei Önkormányzat lesz jogosult az iparűzési adó beszedésére és annak további elosztására. A rácalmási Hankook esetében ez már idén félmilliárd forintos kiesést jelentene Dunaújvárosnak, az iváncsai ipari parkban egyelőre a beruházások zajlanak, az ottani cégek még nem termelnek. A lépéssel természetesen Rácalmás és Iváncsa is elesne az eddig általa beszedett iparűzési adótól, de egy hasonló eset (Göd) példája alapján, ők kompenzációt remélhetnek.

A megyei önkormányzathoz befolyó adóbevételt a megyei önkormányzat célzottabban használhatná fel a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések területén megvalósuló fejlesztések, és a települések működésének támogatására - írta korábban a megyei önkormányzat fideszes elnöke, Molnár Krisztián.

Címlapkép: A dél-koreai SK Innovation vállalat első európai gyárának építési területe a komáromi ipari parkban 2018. március 8-án, az ünnepélyes alapkőletétel napján. Az elektromos autókban használható akkumulátorokat gyártó üzem 97,3,5 milliárd forint összegből valósul meg. Forrás: MTI Fotó: Krizsán Csaba