Elindult Budapest egyik legfontosabb parkfejlesztése

Megkezdődött Budapest egyik legfontosabb parkfejlesztése, miután Tóth József, XIII. kerületi polgármester elhelyezte az időkapszulát a leendő Vizafogó park területén. A 9300 négyzetméteres parkba 23 ezer növényt telepítenek, valamint egy 900 négyzetméteres tavat is kialakítanak.

Emellett egy vendéglátóegység és wc is helyet kap, valamint talajvízkutas automata esőérzékelős öntözőrendszer, okospadok, energiatakarékos LED-es világítás is lesz. A parkba látogatók biztonságát mozgásérzékelős térfigyelő rendszer fogja biztosítani. A kivitelezés várhatóan idén október végén fejeződik be.

