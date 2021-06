Az internet világából a fizikai térbe: legnagyobb üzletét nyitja meg az eMAG a budai plázában

A magyar e-kereskedő cég offline is intenzíven terjeszkedik: eddigi legnagyobb alapterületű üzletét nyitja meg idén szeptemberben az Etele Plazában. A megszokottnál jóval nagyobb raktárkészlet fenntartása mellett, az eMAG márkabolt showroomja a korábbi üzleteknél sokkal több terméket fog befogadni - szerepel a Futureal közleményében.

Korábban egy exkluzív bejárás keretében részletesen is bemutattuk a szeptember 3-án megnyitó, összesen 136 ezer négyzetméteres, 55 ezer négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező, négyszintes Etele Plazat.

Az már akkor világossá vált, hogy nagy alapterületű bérlőkből nem lesz hiány, sőt azt is megtudtuk Tatár Tibortól, a fejlesztő Futureal vezérigazgatójától, hogy az omnichannel (többcsatornás értékesítés) berobbanása a "showroom" jellegű üzlettípusokat is felpörgette, és elképzelhető, hogy lesz olyan üzlet a plázában, amiben nem a polcról veszik le a termékeket a vásárlók, hanem csak az előre leadott rendelésért jönnek, vagy megnézik a kiállított darabokat. A vezérigazgató a bejárás során elmondta:

Nem áldozott le az offline vásárlásnak. Az óceántúlon már kettéválasztják az online és offline vásárlásban a "buying" és a "shopping" kifejezéseket. Egy darabig még a "buying" erősebb, de el fog tolódni a "shopping" felé, mert az emberek élményeket keresnek.

Ezért is lehet indokolt az eMAG online részvétele mellett az offline terjeszkedés, illetve a fizikai üzletek megnyitása, a cég mostanra már három budapesti, és két vidéki egységet számlál. A szeptemberben nyíló új üzlet, a 400 négyzetméteres alapterületével az eddigi legnagyobb szaküzletük lesz Magyarországon, amelyben egy tágasabb showroomot is kialakítanak.

Mobilapp segít megkeresni az új eMAG-üzletet

A bevásárlóközpontban elérhető szolgáltatásokról is beszámoltunk korábban, ezek között van például egy külön, a plázára fejlesztett applikáció, amely házon belüli valós idejű navigációt is tartalmaz. Vagyis nem egy hagyományos térképen kell keresgélni az üzleteket, hanem akár otthon mobilon be lehet állítani, hogy az adott üzlethez melyik parkoló és melyik zóna van a legközelebb, a parkolást követően pedig a sétálós funkció segít a keresett boltig eljutni.

“Továbbra is stratégiai fontosságúak az eMAG számára a hagyományos szaküzletek. Azért döntöttünk a szokásosnál több típusú termék kiállítására is alkalmas új üzlet megnyitása mellett, mert a vásárlóink bizonyos típusú rendeléseihez mindig is igényelni fogják a munkatársaink személyes közreműködését” - kommentálta Forrás Ákos, az eMAG értékesítési igazgatója a flagship üzlet megnyitását.

A hagyományos boltoknál nagyobb alapterület arra is lehetőséget ad, hogy a szaküzletben a szokásosnál több terméket tartsanak raktáron, így a rendelések nagyobb hányadát tudják azonnal kiszolgálni egy normál méretű üzlethez képest. A korábbi tapasztalatok szerint egy offline bolt megnyitása nyomán rendszerint az internetes rendelések száma is jelentősen emelkedik az adott környéken.

Az Etele Plázában lévő új üzletet naponta kétszer töltik majd fel áruval, így ha például délelőtt még nem elérhető egy termék a boltban, délután már át lehet venni azt.

„Büszkék vagyunk rá, hogy egy újabb meghatározó márka döntött úgy, hogy az Etele Plazában alakítja ki legnagyobb üzletét. A környezetbarát bevásárlóközpont egy eddig még nem tapasztalt vásárlói élményt nyújt szeptembertől a látogatóknak, amiben az eMAG-nak is meghatározó része lesz” – mondta Balástyai Márk, az Etele Plaza projektigazgatója az üzletnyitás kapcsán.

Címlapkép forrása: Futureal