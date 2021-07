Ez lesz az ingatlanpiac legújabb sikerágazata - Több milliárd dollár érkezhet ide a következő években

A koronavírus-járvány teljesen újradefiniálta, hogy mit jelent az iroda és a vállalatoknak alaposan el kell gondolkodniuk azon, hogy a jövőben hol végezzék a munkájukat irodai dolgozóik. Megoldásokat keresve egyre inkább a rugalmas irodák felé fordulnak, és a Business Wire szerint azok globális piaca a 2020-as 7,97 milliárd dollárról 2021-re várhatóan 8,14 milliárd dollárra nő, majd 2025-re eléri a 13,03 milliárd dollárt.

Egy ilyen bizonytalan makrogazdasági környezetben egy konkrét méretű irodaterület konkrét időtartamra történő bérlése sokkal kevésbé vonzó választás, mint a világjárvány előtt volt, hiszen nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen gyorsasággal és mértékben fog bekövetkezni a COVID utáni gazdasági fellendülés, valamint azt is nehéz előre jelezni, hogy az elkövetkező években és hónapokban hogyan fog változni bármely vállalat dolgozói létszáma.

Még ha egy cég az átlagosnál stabilabban is működik jelenleg, az irodai dolgozók preferenciái az elmúlt 1,5 év korlátozásai alatt tartósan megváltoztak. Már nem vonzó választás minden egyes nap a központi irodából dolgozni, ahogy a folyamatos home office sem. A legtöbb munkavállaló jobban szereti, ha több lehetőség áll rendelkezésére, nemcsak az iroda és az otthon közötti választásban, hanem a városon belüli munkavégzés helyének tekintetében is.

Mindezek a trendek együttesen arra késztetik a vállalatokat, hogy rugalmasabb döntéseket hozzanak a munkavégzés helyével kapcsolatban. Egy hosszú távú, fix területre szóló bérleti szerződéssel szemben egy vagy több rugalmas irodahelyiség alkalmi vagy rendszeres bérlése lehetőséget biztosít a vállalatok számára a gyors változásmenedzsmentre és lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy megválaszthassák, hogy egy adott napon honnan szeretnének dolgozni.

A rugalmas irodák bérlése gyors. A bérlők már másnap beköltözhetnek, és nem kell megvárniuk a fit out befejezését, mivel a rugalmas irodák alapból teljesen berendezetten várják használóikat. A hagyományos irodákkal ellentétben a rugalmas munkaterületek bérleti díja általában magában foglalja a kapcsolódó szolgáltatások és berendezések, például az irodai székek és asztalok, a recepciós szolgáltatások, az internetkapcsolat, a nyomtatóhoz való hozzáférés, a különböző szoftverek és egyebek használatát. Az összes közüzemi és karbantartási költséget szintén a helyiség üzemeltetője fedezi.

Mindez azt jelenti, hogy a vállalatoknak nem kell tőkebefektetésre költeniük, ami különösen értékes egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetben. Nem kell rejtett költségekkel sem szembesülniük, és rugalmasan növelhetik, csökkenthetik vagy akár fel is mondhatják az irodabérletüket, ha a körülmények megváltoznak.

Szakértői vélemények

Szilárd meggyőződésem, hogy az irodabérletet, mint olyat felváltják majd a szolgáltatási és tagsági szerződések,

a munkaállomások és a kiegészítő szolgáltatások kezelését pedig teljes mértékben dedikált alkalmazások fogják kezelni. A már elérhető digitális megoldásoknak köszönhetően a felhasználók könnyen hozzáférhetnek az összes irodai szolgáltatáshoz, például munkaállomások, tárgyalók vagy kiegészítő szolgáltatások - beleértve az IT-támogatást is - foglalásához" - mondta el Hubert Abt, a New Work és a workcloud24 vezérigazgatója és alapítója.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Klementz Kata, a Loffice társalapítója is, aki a Portfolio Építőipar 2021 konferenciáján elmondta, hogy már korábban is létezett a hibrid irodamodell a coworking terekben. Ez az irodatípus gyorsan tud reagálni a változásokra, így a pandémia alatt az egyéni igények kiszolgálása erősödött fel, illetve az élményalapú szolgáltatások is nagyobb szerepet kaptak.

Nem a huszonévesek használják csak a coworking irodákat, sőt nem is ők feltétlenül a fizetőképes kereslet. Vannak 50-60 év közötti csapatból álló cégek, akik bérelnek tőlünk, így teljes átjárhatóságot látunk a coworking tereket igénylő generációk között.

- tette hozzá a szakértő.

