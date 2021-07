Építőanyag-árak: együttműködik a vásárlók érdekében a versenyhivatal és a fogyasztóvédelem

Az építőipari alapanyagok piacán tapasztalható drasztikus áremelkedések miatt indított kormányzati ellenőrzéssorozatban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal - erről egyezett meg Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke és Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára 2021. július 7-én. A két szerv információcserével is javítja a vásárlók, építkezők érdekeinek védelmét szolgáló közös fellépés hatékonyságát.

A versenyhivatalhoz és a fogyasztóvédelmi intézményrendszerhez is jelentős mennyiségű panasz érkezett be az elmúlt hetekben az építőipari alapanyagok kereskedelme kapcsán. A szinte követhetetlen ütemű áremelkedés kiszolgáltatottá teszi a fogyasztókat. A családoknak szánt otthonteremtési, lakásfelújítási támogatások egyre nagyobb hányada köt ki a forgalmazóknál. A jelzések szerint súlyos hiányosságok tapasztalhatók egyebek mellett az árak átlátható feltüntetésében, a minőségi kifogások kezelésében is.

A GVH május végén kezdeményezett piaci konzultációt a témában az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével. A nemzeti versenyhivatal önálló vizsgálói csoportot hozott létre az áremelkedés okainak feltárására és a beérkezett panaszok vizsgálatára.

Az ITM elrendelése alapján a megyei kormányhivatalok munkatársai az ország minden részében felkeresik a termékkört forgalmazó kiskereskedelmi egységeket. A héten induló helyszíni ellenőrzések kiterjednek az árfeltüntetési és termékbiztonsági követelmények betartásának számon kérésére is. A tárca az egyedi jogviták rendezésében ingyenesen közreműködő békéltető testületektől a beérkező megkeresések azonnali, közvetlen becsatornázását kérte, mert azok célzott hatóság intézkedéseket alapozhatnak meg.

