ÉVOSZ: indokolt az építőanyagok exportjának korlátozása

Tibor Dávid szerint egyelőre a tűzoltáson van a hangsúly. Most csak arra van lehetőség, hogy a kialakult kritikus mértékű áruhiányt némileg tompítsa az állami beavatkozás. A tervezett exportkorlátozás és az extraprofitadó bevezetése rövid távon gyors és hatékony eszköz, de tartós megoldásra is szükség van. Ki kell emelni, hogy a kormány nem általános exporttilalomra készül, hiszen nem minden építőanyag, illetve alapanyag esetében alakult ki a gyártást és a kivitelezéseket ellehetetlenítő hiány - tette hozzá, melyre példaként a tetőablak- és a tetőfólia-gyártást említette, ahol a hazai piaci szükségleten felüli mennyiséget termelnek a gyártók, ezért nem várható a kiviteli korlátozás. A szakember a Portfolionak adott interjújában ezekről a kérdésekről részletesen beszélt:

A következő három hónap, az októberig tartó regisztrációs időszak arra szolgál, hogy tisztán lehessen látni, melyek azok az anyagok, amelyekből jelentős mennyiséget gyártanak belföldön, és mégis hiány van belőlük a forgalmazóknál. Tipikusan ilyen a kőzetgyapot, amelyből a jelentős hazai gyártókapacitás ellenére importra szorul az ország, miután az itt előállított alapanyag egy részét exportálják. Emiatt számos beruházás csúszik.

Az intézkedéscsomag döntően a feldolgozott építőfára és fatermékekre, acéltermékekre, például a betonacélra és az acélipari alapanyagokra, valamint a kőzetgyapotra céloz, többnyire ezek eshetnek korlátozás alá - hangsúlyozta a szakértő.

A hazai ellátás hosszú távú biztosítását a szakember kiemelt célnak tartja. Véleménye szerint komoly támogatási programra lenne szükség a hazai gyártók növekedése, terjeszkedése (akár külföldre) érdekében, illetve egy olyan állami kockázati tőkealap konstrukciót is örömmel látna, ami 2-4%-os, vagyis alacsony elvárt hozammal működve tudná segíteni finanszírozással a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési ágazatban fejlődni, terjeszkedni vágyó hazai cégeket.

Összetett kérdés az árazás

Az építőanyagok kritikus mértékű drágulásának egyik összetevője a nyersanyagok világpiaci áremelkedése, de egyes anyagok esetében ez nem lehet magyarázat, ugyanis hazai forrásból is bőven rendelkezésre állnak. Nem véletlenül készül a lekötött bányajogok terén is lépni a kormány, például a termelés megindítására kötelezni a piaci szereplőket. A bányajogok területén sok anomáliát lát az ÉVOSZ szakmai tagozata, így a hazai tulajdon megerősítését indokoltnak tartják a szektorban, amely elsődleges terepe lehet az extraprofit megadóztatásának is.

Tibor Dávid szerint a régiós szinten is kiugró volumenű nyereségre ráadásul olyan vállalatoknál van példa, amelyek a kitermelést hozzáadott érték és munkahelyteremtő beruházás nélkül végzik, méghozzá Magyarországon magasabb árakon, mint más országokban. A kérdésről korábban az állami és a piaci oldal szereplői az alábbi cikkekben beszéltek:

