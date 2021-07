Ezekre az ingatlanokra fognak lecsapni a jövőben a befektetők

Ausztrália és Óceánia cégei a legelkötelezettebbek a fenntartható ingatlanok iránt, meghaladva az összes többi kontinenst - írja a The Urban Developer . A számítás a globális ingatlanfenntarthatósági referenciaértékének (GRESB) pontozása alapján készült és rávilágít arra, hogy az ingatlanbefektetési döntések során is egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság.

2020-ban 1229 ingatlanportfólió között az ausztrál és új-zélandi ingatlanszektor volt a leginkább elkötelezett a fenntartható ingatlanok iránt, amit a WELL minősítések magas aránya is bizonyít. Az ország összes irodaházának több mint 20 százaléka vesz részt WELL programban.

Ausztrál piaci szereplők szerint a világjárvány még jobban rávilágított az emberi egészség és jóllét, valamint a fenntartható megoldások fontosságára. Mindez a befektetési döntések során is megjelenik, a pénzügyi mutatók mellett egyre jobban előtérbe kerülnek olyan újfajta indikátorok, mint az ESG, ami alátámasztja, hogy az emberi egészség elengedhetetlenül fontos tényező a vállalat eredményes működéséhez. A KPMG jelentése szerint az ausztrálok 86 százaléka számára fontos, hogy a befektetéseik etikus, fenntartható vállalatokhoz kapcsolódjanak.

Világszerte több mint 35 ezer milliárd dollárt fektetnek ESG eszközökbe, ami bizonytja, hogy ez nem egy múló hóbort, hanem meghatározó tényezővé vált.

A befektetők számára tehát egyre fontosabb a fenntarthatóság, ami az ingatlanbefektetések terén az épületek minősítésével igazolható. A jövőben minden bizonnyal tovább fog erősödni ez az irány, felértékelve mind befektetői, mind bérlői szempontból a minősítéssel rendelkező ingatlanokat.

