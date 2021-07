Mocorgás van a faanyagok piacán - Eljött az árcsökkenés ideje?

Látszik némi mocorgás és pozitív előjel a faanyagok árában: tavalyhoz képest több mint kétszeresére emelkedett a faanyagok ára, most azonban elindult az árcsökkenés az óceántúli tőzsdén, ami idővel hazánkat, illetve a kis-, és nagykereskedéseket, felhasználókat is elérheti. Kíváncsiak voltunk, hogy a hazai piaci szereplők érzékelik-e már a változást.

A hazai faipari kiskereskedők, bútoripari felhasználók már látják a fényt az alagút végén, de érdemi árcsökkenést még nem tapasztaltak, sőt egy darabig még nem valószínű, hogy fognak. A magyar piac erősen kitett a globális folyamatoknak, így idővel vélhetően alkalmazkodik majd a nemzetközi trendekhez, ezért sem mindegy, hogy mi zajlik éppen a világ túloldalán.

Az amerikai tőzsdén kereskedett faanyagok határidős árai az idei évi legalacsonyabb szintre estek vissza, ezt egyes amerikai portfóliómenedzserek a korábbi indokolatlan áremelkedés időszerű visszafordulásaként magyarázzák. A pár hónap leforgása alatt megduplázódó faanyagárakat nem indokolta sem egy hirtelen jövő lakásépítési, sem egy építőipari boom, legalábbis az amerikai piacokon.

Éppen ezért számít sok piaci szereplő arra, hogy a faanyagárak is visszatérnek a fundamentális értékükhöz. Ez a folyamat indult el most a tőzsdén és folytatódhat további 20-30 százalékos árcsökkenéssel.

Mit jelent ez a magyar piacra és a vásárlókra nézve?

Megkérdeztük a hazai nagyobb felvásárlókat, kiskereskedéseket, illetve a bútoripart is, hogy érzékelnek-e bármit is a nemzetközi árnyomás enyhüléséből.

A fatelepeken legalább még fél évre számítanak, mire a hazai piacra is elérhet a faanyagok árcsökkenése.

Először a készletek feltöltődésére van szükség, ami több időt vesz igénybe, másrészt az sem segít a helyzeten, hogy a kínai és amerikai piac továbbra is nagy mennyiséget vásárol és így von el a régiós piactól.

Amit most kaptunk faárut, az is drágább a múlt hetinél. Ez nem olyan mint az olaj, hogy azonnal érződik a kereskedőknél a változás. Mire egy fát kivágnak és az eladásra kerül, az legjobb esetben is fél év, így az árkorrekció is jóval több időt vesz igénybe

- nyilatkozta az egyik fatelep a megkeresésünkre.

A kiskereskedőknél egyelőre azokhoz az árszintekhez viszonyítanak, amiket eddig a nagykereskedők felállítottak, így a készletek kifogyásáig, illetve a nagykerárak csökkentéséig, a végső felhasználók sem fognak enyhülést érzékelni.

Egy nagy felhasználót, az RS Bútort is megkérdeztük, hogy tapasztalnak-e változást a javarészt faanyagból készült bútorok esetében. Pólya Ádám az RS Bútor vezérigazgatója elmondta, hogy a bútoriparba és a fogyasztói árakba is egyelőre még az áremelkedés folyamata gyűrűzött be.

Korábban arra számítottunk, hogy az árak amilyen hirtelen felemelkedtek, olyan lendülettel fognak csökkenni. Emiatt a drasztikus emelkedést csak fokozatosan építettük be az árakba, nem lenne ugyanis racionális döntés egyszerre mindent rázúdítani a piacra és a vásárlókra. Mivel az áremelkedést mi viseltük, durva változás - sem lefelé, sem felfelé - nem fog látszódni a bútorárakban egy darabig

- mondta el a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy gyártói oldalon már látják a faanyagok árcsökkenésének az előszelét, de ez még nem érzékelhető a gyártási árakban. A néhány hónapos intenzív felfutás, vélhetően ugyanilyen hosszú mérséklődéssel fog folytatódni.

Úgy tűnik tehát, hogy a járványhelyzetben leállt kitermelések és gyártások újraindulásával a kínálat újratöltődése enyhíteni fog a faanyagárak nyomásán, ami örömhírrel szolgálhat a vásárlóknak, építkezőknek. Kilátásban lehet viszont egy újabb kínálati sokk, ami újabb bizonytalanságot hoz az árazásban. Az elmúlt hónapok természeti katasztrófái, a hurrikánok, árvizek és főként az erdőtüzek még okozhatnak nem várt fennakadásokat a faipari ellátási láncokban.

Címlapkép: Getty Images