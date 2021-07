Jönnek a felvételi ponthatárok: hol, mennyiért bérelhetnek lakást az egyetemisták?

Idén is nagy izgalommal várják a felsőoktatásba felvételizők a ponthatárokat, ami az ingatlanpiacon is egy aktívabb időszakot eredményez. Elsősorban a bérlakáspiacon élénkül meg a kereslet azáltal, hogy sok diák a szülővárosától távol kezd el keresni kiadó vagy egyes esetekben eladó lakást. Az aktuális kínálatot az OTP Ingatlanpont és az Ingatlan.com felmérései alapján jártuk körbe, arról pedig, hogy mennyire éri meg befektetési céllal új akást venni, két lakásfejlesztőt kérdeztünk meg.

Idén július 22-ére esik a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárainak kihirdetése, több mint százezer leendő hallgató várja tűkön ülve a napot. A hagyományos nyári szezonális lassulás után ilyenkor indul meg a roham a legjobb bérleti lehetőségekért, a pandémia miatt azonban még mindig sok a bizonytalanság. Az ingatlanpiac vegyes képet mutat, valahol már élénkül a kereslet, míg másutt még a kivárás jellemző.

„Az ingatlanpiac és a bérbeadók mindig nagy várakozással tekintenek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésére, az idei évben ez különösen igaz, mert a tavalyi nagy zuhanás után idén a lassan emelkedő tendencia ellenére még mindig érződik a járvány hatása a bérleti díjakon. A fokozatos nyitás ugyanakkor bizalomra ad okot, és amennyiben a távoktatást ismét felváltja az intézmények látogathatósága, az valószínűleg a piacon is érzékeltetni fogja hatását. Azoknak a szülőknek, akik – azon túl, hogy gyermekük lakhatását biztosítanák az egyetemi tanulmányok alatt – ingatlanbefektetésben is gondolkodnak, a lakásbérlés helyett továbbra is jó megoldás lehet egy egyetemhez közeli lakás megvásárlása” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Hagyományosan a főváros VIII., IX. és XI. kerületei – az ELTE, BME, Semmelweis Egyetem, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem campusainak környéke – a legnépszerűbbek az egyetemisták körében. A tavalyi évben, a NAV – még nem teljes körű – adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérképben közzétett számok alapján, a korábbi évekhez képest jóval mérsékeltebb, de egyértelmű, 2-8 százalék közötti volt az ingatlanár-emelkedés ezekben a kerületekben.

2020-ban a VIII. kerületben 626 ezer, a IX. kerületben 694 ezer, a XI. kerületben pedig 773 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, fontos azonban megemlíteni, hogy a VIII. kerület frekventáltabb részein, mint például a Palotanegyedben, vagy a Corvin negyed közelében az átlagnál jóval magasabb árakra bukkanhattak az érdeklődők.

A vidéki helyszínek közül Székesfehérváron élénkült meg érezhetően a piac, ahol tavaly 424 ezer forintos négyzetméterárak mellett cseréltek gazdát a lakások. Győrben az egyetemisták főként a használt lakások iránt érdeklődnek, kevésbé keresik az újépítésű ingatlanokat, amik jellemzően kisebb területűek és drágábbak. Miskolc, Eger és Debrecen ingatlanpiacát még nem rohamozták meg a vásárlók, a pontszámok kihirdetését követően azonban könnyen beindulhat a lakáspiac ezen része is. Szegeden egyelőre nehéz jó lakást találni, Pécsett egyre keresettebbek a kiadható többszobás ingatlanok, melyeket 2020-ban átlagosan 310 ezer forintos négyzetméteráron lehetett megvásárolni.

Bérleti díjak

Budapesten szolidan, a fővároson kívüli bérlakáspiacon jelentősen erősödő kereslettel, de tavalyhoz képest megfizethetőbb bérleti díjakkal kanyarodik rá a felsőoktatási ponthatárok csütörtöki kihirdetésével induló főszezonra az országos bérlakáspiac - derül ki az Ingatlan.com felméréséből.

“Több változás is történt az országos bérlakáspiacon a járvány magyarországi megjelenése óta eltelt időszakban. Az egyik leglényegesebb tényező, hogy a budapesti piachoz képest a fővároson kívüli térségekben, különösen a nagy egyetemvárosokban nagyon komoly élénkülés tapasztalható. Az idén, januártól július közepéig országosan a kiadó lakások iránti kereslet 3 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ezen belül a Budapesten kívüli kiadó lakások iránti érdeklődés 13 százalékkal erősödött” - mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: többéves távlatban is látványos a fővároson kívüli piac felértékelődése, az öt évvel ezelőttihez képest ugyanis triplájára nőtt az érdeklődések száma, miközben az országos kereslet csak duplázni tudott.

Kisebbek és olcsóbbak lettek a kiadó fővárosi lakások

Az elemzésből kiderül, hogy július közepén Budapesten átlagosan 140 ezer forint volt a tulajdonosok által kiadó lakások átlagos bérleti díja, ez közel 7 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi 150 ezer forinthoz képest.

“Az árcsökkenésben szerepet játszik az is, hogy csökkent a bérlőre váró fővárosi lakóingatlanok átlagos alapterülete, tavaly 55 négyzetméter, az idén viszont 53 négyzetméterről van szó” - tette hozzá a szakértő. A különböző városrészek közül a VI., a VII., a VIII., a IX., a XI. és XIII. kerületben július közepén 130-150 ezer forintot tett ki az átlagos bérleti díj és átlagosan 49-55 négyzetméteres lakások vártak ennyiért bérlőre.

Az egyetemvárosok többsége tartja magát, záródik az olló

Összességében csökkent budapesti és az egyetemvárosokban kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díjai közötti különbség, miközben az eladási árakban továbbra is nagyon jelentősek az eltérések a két piac között. Éppen ezért egyre több befektetési célú vásárló jelenhet meg a fővároson kívüli piacon, főként az egyetemvárosokban, amivel tovább nőhet a kínálat és erősödhet a kereslet is.

Az elemzésből az is látszik, hogy a nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 110 ezer, Győrben 108 ezer, Miskolcon 85 ezer, Pécsen 99 ezer, Szegeden pedig 100 ezer forintos bérleti díjakkal indul a piaci főszezon.

Szobaszám szerinti különbségek

"A 2021 első hat hónapja során kötött bérleti szerződések alapján Budapesten az egyszobás garzonlakások havonkénti átlagára 100 ezer forint körül alakult, vidéken ugyanez 70 ezer forintba került. A kétszobás lakások bérleti díja Budapest belvárosában a legmagasabb, itt átlagosan 168 500 forintért lehetett bérelni, míg Budán 147 500 forint volt a bérleti díj középértéke, a legolcsóbb kétszobás lakásokért a külső pesti kerületekben átlagosan 131 ezer forintot kellett fizetni. Vidéken egy ilyen lakás átlagára 105 ezer forint volt. Az ennél nagyobb lakásokat jellemzően több egyetemista közösen bérli, de igazi megtakarítást csak a külső pesti kerületekben és a vidéki városokban lehetett elérni ily módon: egy három szobás lakásért Budán 210 ezer forintot kértek, a pesti belvárosban az átlagos bérleti díj 178 ezer forint volt, a külső pesti kerületekben pedig 153 ezer forint körül alakult, míg vidéken 135 ezer forint volt az átlag." - hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Megéri lakásba fektetni a pénzünket?

„Az ingatlan mindig népszerű befektetési forma Magyarországon, mely növekvő inflációs környezetben is stabilitást, értékállóságot biztosít. A mi tapasztalatunk az, hogy egy projekt kezdeti értékesítési ciklusában nagyobb számban érkeznek a befektetők, mint a projekt befejezésének környékén, gyorsabban reagálnak a piacra és hamarabb döntenek. A Duna Terasz Grande esetében is jelen vannak a befektetői vásárlók: a vásárlóink körülbelül harmadát teszik ki. Döntésük oka, hogy a XIII. kerületi lokáció, a Duna-part közelsége, az infrastruktúra és az épített környezet miatt a lakások könnyen kiadhatók, a befektetők az átlagnál magasabb hozamot realizálhatnak, valamint magasabb értéknövekedési várakozással is lehet kalkulálni. Tapasztaljuk, hogy a befektetők inkább hosszútávra adják ki az ingatlanokat, főként üzletembereknek, cégeknek és családoknak, illetve külföldi állampolgároknak.” - mondta el Tóth Csaba, a D&B Ingatlanfejlesztő Csoport ügyvezetője.

Címlapkép forrása: Compassionate Eye Foundation