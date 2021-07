Évek óta nem látott optimizmus övezi az ingatlanpiac egyik fontos szegmensét

Közzétette negyedéves vezetői hangulat indexét (LVHI) a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO). A jelentésből kiderül, hogy a piaci szereplők évek óta nem látott optimizmussal néznek az előttük álló negyedévre.

Erős optimizmussal néznek a harmadik negyedév elé az FM piaci szereplők. A válaszadók szöveges értékelései alapján ezen optimizmus a Covid fertőzésszám csökkenése miatti kilátások javulásából, illetve a kiemelt "ügyfélkezelésből" adódik. Ez utóbbi ok részben a marketingtevékenység erősödéséhez, részben a folyamatos, közvetlen ügyféltárgyalásokhoz kacsolódik.

LVHI és LVKVI összetétele



A LEO minden évben (2020 közepe óta minden negyedévben) elkészíti a vezetői hangulat indexet (LVHI), a létesítménygazdálkodási és épületüzemeltetési cégvezetők bevonásával. Az eredményt egy számban összesítik, amely leírja, hogy az adott negyedévben várhatóan hogyan alakulnak a cégek bevételei, az EBITDA-juk (adózás, kamatok és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a kinnlévőségeik és az ott dolgozó munkavállalóik száma. Az index ezen tényezőkre adott becsléseket súlyozza és összegzi.



Ehhez hasonló a koronavírus index (LVKVI) ám ez egy számban határozza meg a tényleges bevételben, eredményben és létszámban bekövetkezett változást. A bevétel 30%-os súlyt, az EBITDA 50%-ot, míg a létszám 20%-ot képvisel az indexben.

Ez a szám 2021 első negyedévére 49,85 volt (nem lesz érdemi változás), míg a második negyedévre szintén stagnáló helyzetre számítottak, így 50,83-on állt az index. Ehhez képest most 2018 óta nem látott pozitivitás övezi a piacot, ahogy a mutató a harmadik negyedévre vonatkozóan 54,71-en áll, ami azt jelenti, hogy jelentős fellendülésre számítanak az FM piaci vezetők.

Az LVHI érték 2021 harmadik negyedévére (54,71 pont) erős növekedést vetít előre, amely a korlátozások fokozatos megszüntetése miatt emelkedő szolgáltatási igénnyel, az elhalasztott megrendelések realizálásával és az erős marketingtevékenységgel magyarázható. Ugyanakkor számos cég "küzd" az ilyenkor szokásos "uborkaszezonnal". A jövővel kapcsolatosan

már nem a Covid visszatérése a legnagyobb kérdés, hanem a növekvő munkaerőhiány,

amely mind személyi, mind képzettségi oldalon jelentkezik. A karbantartókat, menedzsereket a felpörgő építőipar, a takarítókat pedig a beinduló belföldi turizmus munkaelszívó hatása érinti drasztikusan.

Kicsit szélesebb körben vizsgálva az FM piacot befolyásoló folyamatokat, az alábbi változásokra érdemes figyelni:

a várhatóan 5% feletti gazdasági növekedés a megrendelésállomány emelkedésével jár együtt,

a felpörgő építőipar egyszerre teremt plusz bevételt, de a munkaerőállomány egy részének "elszippantásával" erős bérnyomást is eredményez,

a villamos- és gázenergia drasztikus (akár 20-40%-os) növekedése az épületek teljes költségszintjének erős emelkedését okozza,

az alapanyagárak hihetetlen mértékű növekedése az üzemeltetésben felhasznált eszközök, alkatrészek, anyagok árát is drasztikusan megemeli.

A legnagyobb kérdés, hogy egy ilyen nem szokványos, "viharos" időszakban mekkora díjnövekedést lehet elérni az év második felében esedékes ártárgyalásokon.

A 2021. Q3 index mögött lévő részletes adatok is visszatükrözik a várakozásokat. A válaszadók az árbevétel 10,44%-os növekedésével párhuzamosan az EBITDA látványos erősödésével (10,00%-os emelkedésével) számolnak. Ezen növekedési kilátás a Létszám adatok pozitív változásában is megjelenik (6,44% növekedés). A covid alatt emelkedő kinnlévőség állomány is visszatérhet a szokásos szintre, ahogy a vezetők ezen a téren átlagosan 3,44%-os csökkenésre számítanak.

A válaszadók szöveges megjegyzéseiből kiderül, hogy a nyári szezonális hatás miatt kevesebb opcionális megrendelés enyhén csökkenti a bevételt és az EBITDA-t. A lecsengő szakaszban lévő járványgörbe ugyanis július-augusztusban olyan felfokozott nyaralási hullámot fog hozni hogy a piacon egyelőre leginkább stagnálás várható szeptember közepéig minimum.

Egy vezető szerint alapvetően optimistán tekintenek a jelölt időszakra, több folyamatban lévő tender és néhány kisebb projekt pozitív kimenetelére számítva. Az eltervezett eredményeket a jelenlegi létszámunkkal el fogják érni.

