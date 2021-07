Reagált a gipszkarton-óriás: sokkal kevésbé emeltük az árainkat, mint az indokolt lett volna

A Saint-Gobain Hungary Kft. megítélése szerint fölösleges tovább korlátoznia a termékei exportálását, mivel a hazai piacnak erre már nincs igénye. A vállalat továbbá biztos benne, hogy szükségtelenné válik a kivitel adminisztratív úton történő szabályozása is.

Mint ahogy arról mi is rengeteget cikkeztünk már, az elmúlt hónapokban az építőipar legforróbb témája kétségkívül az idén tapasztalt drámai alapanyagár-emelkedés. Ebbe beletartozik a gipszkarton is, mely az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) felmérése szerint csak idén már 23%-ot drágult. Az ország egyik legnagyobb gipszkarton-gyártója, a Saint Gobain Hungary Kft. most közleményben reagált az árak emelkedésére és az ennek leküzdése érdekében bejelentett exporttilalomra, mellyel többek közt az állítólagos gipszkarton hiányt orvosolná a kormány.

Magyarországon nincs gipszkarton hiány

- hangsúlyozta Piros Attila a Saint-Gobain Hungary Kft. vezérigazgatója. Első számú prioritás mindig is a magyar piac kiszolgálása volt és továbbra is az marad. Ugyanakkor a termelés hatékonyságának fenntartása valamint, a termelési költségek alacsonyan tartása szempontjából fontos és szükséges az export piacok kiszolgálása is - tette még hozzá.

Mint minden építőanyagnál, így a gipszkartonnál is előfordulhat az, hogy szezonálisan nagyobb igény mutatkozik a termék iránt. Ez okozhat időszakosan hosszabb kiszállítási időt, mint amire volt példa az év elején is.

Az időszakos ellátási anomáliákat fokozta az is, hogy az európai piacon is óriási a kereslet a gipszkarton iránt. Így az európai kapacitásokat más, a magyar piacnál jóval jövedelmezőbb piacokon, a magyarországi áraknál magasabban adták el a gyártók. Így fordulhatott az is elő, hogy más gyártók exportból származó csökkentett mennyiségeit is magyarországi gyártásnak kellett volna pótolnia. A Saint-Gobain ezért áprilistól kezdve 11%-kal csökkentette a kiviteli mennyiségét, hogy ki tudja szolgálni hazai partnereit - áll a közleményben.

Az áremelkedés kapcsán a vállalat közleménye szerint a gipszkarton gyártás legfontosabb alapanyagai, főleg a gipsz, a papír, az energia, de még a csomagoláshoz használt fa raklap ára is nagyságrendekkel drágult az elmúlt félév során. Ha csak ezeknek az alapanyagoknak az árváltozását kellene beépíteni az árba, egy azonnali akár 50 %-os piaci áremelésre lenne szükség gipszkarton termékeknél. Ehhez képest a Saint-Gobain az idei év elején előbb 4% körüli, az első félév után újabb átlag 4%-al emelte a hazai gyártású gipszkarton árát.

Meglátásunk szerint még várható áremelés az idén, de az indokolt emelés mértékét meg sem fogja közelíteni.

- áll a közleményben.

A gipszkarton rendszerek egyéb elemei, mint az acélprofilok, csavarok, kiegészítők ára valóban számottevően emelkedett, ezeket pedig minden gipszkarton gyártó és forgalmazó a nemzetközi piacról szerzi be. Ezekre érdemi ráhatása, egyik gyártónak sincs.

Az építőipari áremelkedés felől hárított Máté László, a Lasselsberger Hungária Kft ügyvezető igazgatója is egy korábbi, lapunknak adott interjújában. Máté László ekkor elmondta, hogy az ország legnagyobb kavicsbányája 2007 és 2019 között jócskán az infláció mértéke alatt emelte az árait.

Címlapkép: Getty Images