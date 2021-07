Már az ötödik lakóépületet adták át a Kopaszi gáton épülő városnegyedben

Átadták a Kopaszi gáton épülő új városnegyed, a BudaPart ötödik "E" épületét is. Az eladott lakások száma már közelíti a 900-at is.

A Property Market Kft. fejlesztésében megvalósuló beruházás alapkövét négy éve tették le, azóta pedig több irodaház mellett 4 lakóépület is átadásra került - hozzájuk csatlakozik most az "E" épület is.

Az új építményben 182 teraszos lakás került kialakításra, melyek több, mint 80%-a Dr. Schrancz Mihály, a Property Market ügyvezető igazgatója szerint már értékesítésre is került.

A BudaPart projekt keretei közt tíz év alatt, maximum hat fázisban összesen 15 lakó- és 13 irodaház valamint egy hotel kerül felépítésre. Ez megközelítőleg 3000 lakást és 250 000 négyzetméternyi új irodaterületet jelent.

A projekt következő lépéseként az "F" épület kerül átadásra, előreláthatólag 2022 végén, melynek látványtervét az alábbi cikkben mutattuk be.

Az "E" épület tavaly érte el a legmagasabb pontját, a kivitelezés előrehaladásáról akkor egy bejárás alkalmával készítettünk fotókat.

Címlapkép: BudaPart / Palkó György