Pörgős volt a július: ezekbe az ingatlanokba költöztek a cégek a múlt hónapban

Esménydús volt a július a bérleti tranzakciók tekintetében, az irodapiacon három bérleti megállapodást hoztak nyilvánosságra, ebből kettő a Wing, egy pedig a Futureal épületéhez kötődik. Az ipari ingatlanok között egy szerződéskötésről számolhattunk be, a CTP 28 ezer négyzetméterre állapodott meg az Euronics műszaki áruházlánccal az egyik ipari parkjában. A retail szegmensben négy új megegyezésről is tudni, ezek közül három új üzlethelyiség bérlőjét az Etele Plazában jelentették be, valamint új bérlővel bővült az óbudai Csillag Center is. Összeszedtük, hogy milyen bérleti tranzakciók zajlottak le 2021 júliusában.