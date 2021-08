Új szereplők a hazai ingatlanpiacon - Fontos személyi változások történtek júliusban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Júliusban is történtek személyi változások az ingatlanpiacon és az ahhoz kapcsolódó területeken. Bár nem közvetlen ingatlanpiac, de július 2-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Mérnöki Kamara amelyen négy évre Wagner Ernő okleveles építőmérnököt, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnökét választotta a köztestület országos elnökévé. Szintén júliusban új ügyvezetőt neveztek ki a Colliers kelet-közép-európai régiójába Monika Rajska-Wolińska személyében, a Diófa Alapkezelő pedig Bogár Rolandot választotta meg a társaság új ingatlanbefektetési igazgatójának. Emellett az Aria Hotel Budapest élére is új igazgató érkezett, Nádas Gábor személyében, valamint Aurelia Luca, a Skanska romániai üzleti tevékenységért felelős ügyvezető alelnöke Magyarországra is kiterjesztette a felelősségi körét.