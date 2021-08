Már öt Budapest-környéki Auchannál is otthagyhatjuk az autómegosztós kocsinkat

Az Auchan Korzókat üzemeltető Nhood Services Hungary Kft. és a SHARE NOW Magyarország kibővített együttműködésének köszönhetően már öt Budapest környéki Auchan áruház parkolójában létesült SHARE NOW zóna.

2021 tavaszán indult az Auchan Korzókat üzemeltető Nhood Services Hungary Kft. és Európa vezető autómegosztó szolgáltatója, az itthon a Wallis csoporthoz tartozó SHARE NOW Magyarország együttműködése azzal a céllal, hogy egy környezettudatosabb közlekedési módot, a hazánkban is egyre népszerűbb közösségi autózást már az Auchan Korzóknál is elérhetővé tegyék.

A SHARE NOW újítása az eddigi autómegosztó megoldásokkal szemben, hogy a Budapesthez tartozó, de nem központi helyen elhelyezkedő városrészeket is bevonja az autómegosztás vérkeringésébe - így jöhetett létre a budaörsi Külső Zóna, ahol bármikor lehet bérlést indítani, illetve lezárni.

Az autómegosztó szolgáltatások már évek óta elérhetők Budapesten, melyekkel eddig is el lehetett jutni az agglomerációs bevásárlóközpontokig,

azonban az autókat eddig nem lehetett ott hagyni és lezárni.

A budaörsi Auchan parkolójában létrehozott szolgáltatás 2021 április közepétől egy két hónapos tesztidőszakkal indult, melynek lezárultával elmondható, hogy a Budapesten kívüli car sharing zóna rendkívül sikeresnek bizonyult - a tesztidőszak eredményei azt mutatják, hogy az autómegosztó szolgáltatást a vártnál többen vették igénybe.

Az eredmények tükrében a szolgáltató hosszú távon is elérhetővé tette a budaörsi szolgáltatást, valamint augusztus kezdetével további négy Budapest-környéki Auchanra is kiterjesztik Óbudán, Dunakeszin, Soroksáron és Budakalászon.

Buday Bence, a SHARE NOW Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az elmúlt hónapok eredményei jól mutatják, hogy az autómegosztásra jelentős igény mutatkozik olyan hétköznapi élethelyzetekben is, mint például a bevásárlás - ez az igény a jövőben várhatóan tovább növekszik majd.

