Ilyen a kilátás 120 méter magasból - Elérte legmagasabb pontját a Mol Campus

Elérte legmagasabb pontját a Market kivitelezésében épülő Mol Campus, az épület legteteje 143 méter, amiből egészen 120 méterig feljutottunk a bokrétaünnepség keretein belül. Mutatjuk milyen a kilátás a toronyból.

A Mol 2018 októberében tette le a székház alapkövét, alig két évvel később pedig eljött a bokrétaünnepség ideje: elérte a 143 méteres végső magasságát az épület. A 28 emeletes, 86 ezer négyzetméteres alapterületű irodaprojekt jelenleg 62 százalékos készültségnél tart. Zajlik a pódiumot fedő acélszerkezet befejezése, illetve folyamatban van a Rib-roof lemezfedés kivitelezése is. A toronyépület vasbetonszerkezete elkészült, most indul a korona acélszerkezet-szerelése, valamint a pódium épületrészen kezdetét vette az elemes homlokzat szerelése.

A tervek szerint az irodaházat várhatóan 2022 őszén vehetik majd birtokba a Mol budapesti munkavállalói.

A bejárás során Scheer Sándor, a kivitelezést végző Market Építő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy mintegy 9 évvel ezelőtt, még 2012-ben került a látószögükbe a Kopaszi-gát és környéke, 2014-ben pedig megszületett a döntés, hogy megvásárolják a területet az akkori portugál tulajdonostól.

Az 54 hektáros területen 20 hektárnyi zöldterület és 11 hektárnyi vízfelület van, a teljes BudaPart elkészültével pedig 620 ezer négyzetméter szintterületet építenek, melyből 250 ezer négyzetméter lesz iroda, 15 ezer kereskedelmi terület, illetve már a 180 szobás hotel kivitelezése is elkezdődött.

A vezérigazgató ezen túl kiemelte, hogy a székház építése során folyamatos együttműködés zajlik a Mol-lal. Ratatics Péter, a a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a székházat az új generációnak építik, akikkel elindulhat egy transzformáció: "Az olajipar a végéhez közeledik, 120 év van mögötte, de ugyanennyit már nem fog megélni. Felgyorsult a világunk, a gondolkodásunk, ehhez kell alkalmazkodnunk és egy együttműködést szolgáló munkahelyet kialakítanunk. A fenntarthatóság ahogyan a jövőben, úgy a Mol új székházában is kiemelt szerepet kap.

A fűtési energia 38 százalékát talajszondákból nyerjük majd, vagyis a föld hőjét használjuk fel, ezen túl 5 százalékban napenergiára is támaszkodik az épület. A munkaállomások úgy lesznek kialakítva, hogy 86 százalékban természetes fénnyel legyenek ellátva.

- emelte ki Ratatics Péter, aki egy két évvel korábbi, a Portfolio-nak adott interjúban is már leszögezte, hogy az építkezés során a beépített anyagok tekintetében, az energiafelhasználást figyelembe véve, és utána az épület működtetésénél is a fenntarthatóság lesz fókuszban. A napelem és a talajszondák mellett pedig az épületben lévő terek rugalmasságát is hangsúlyozta, a tervezésnél ugyanis fontos szempont volt, hogy az épület héján belüli irodatereket, a jövő igényeire bármikor flexibilisen át tudják alakítani.

A kivitelezés számokban

Az épület kivitelezése során a Market Építő Zrt. technológiai újdonságokat és anyagokat használt fel, a teljes épület alaplemezébe 12 800 köbméter betont dolgoztak be, amely mintegy 2000 mixerautónyi mennyiségnek felel meg: ezzel 5 darab olimpiai medencét lehetne megtölteni. A szerkezetépítést a Moratus Szerkezetépítő Kft. végezte, Ritter Ádám a cég ügyvezetője beszámolt róla, hogy 2019 novembere és 2021 júliusa között zajlott a teljes tartószerkezet felépítése, ami a 33 szintes tornyot és a pódiumépületet is magába foglalta. A teljes épülethez összesen 62 ezer köbméter betont használtak fel.

Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója az ünnepségen elmondta, hogy bár a végleges magasságát 20 hónap alatt elérte az épület, a munka gőzerővel folytatódik tovább és a mai napon is 850-900 ember dolgozik az elektronikai, gépészeti és egyéb soron következő munkákon.

A kivitelezésről korábban részletesen is beszámoltunk:

A szerkezetépítés számokban

az épület alá 220 darab 100 méteres, az épület mellé pedig 90 darab 120 méteres talajszondát fúrtak le, ami összesen közel 33 kilométernyi szondát jelent, a teljes székházba több mint 62 ezer köbméter betont dolgoztak be, a bedolgozott mennyiség negyede feszített födémlemezként épült meg; a vasbeton szerkezetekbe több mint 6 800 tonna betonvasat és 105 000 fm feszítőpászmát építettek be, szerkezeti acélként több mint 2 500 tonnát fognak beépíteni, a homlokzatra a projekt végére összesen 5 500 darab üvegpanelt építenek be, a pódium épületrész tetőszerkezetén 900 négyzetméternyi napelem telepítésével megújuló energiából biztosítják majd a ház jelentős energiafogyasztását, az épületben a teljes projekt keretében több mint 1 000 000 méter kábelt húznak be, a komplexumban összesen 7 lépcsőház épül, ami összesen 2 633 lépcsőfokot jelent.

Jöjjenek a képek!

