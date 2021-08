Új digitális megoldásokkal nyit hamarosan az ország első okosplázája

Digitális megoldásokkal várja a látogatókat idén szeptembertől Magyarország első okosplázája. Az Etele Plaza egyénre szabott vásárlói élményt fog nyújtani saját fejlesztésű mobilalkalmazásán és felhőalapú szolgáltatásain keresztül.

Magyarország első okosplázája nemcsak a navigációban és az ideális parkolóhely megtalálásában segít, de a kiválasztott üzletekhez is elvezet, miközben a vevőkre szabott ajánlatokat kínál. A pláza mindkét bejáratánál a főváros leghosszabb egybefüggő, interaktív LED-falait helyezték fel, az épületben számos USB-csatlakozóval ellátott pad, illetve egy nagyméretű digitális játszószőnyeg is rendelkezésre áll, az információs pultnál pedig egy magyarul is beszélő Pepper robot igazítja útba az érdeklődőket.

A közel 1200 kilométernyi kábellel kapcsolódó több száz hálózati eszköz, több tucat digitális kijelző és több mint 230 négyzetméternyi LED-képernyő mellett információs pult, önműködő parkolórendszer és egy robusztus IT-infrastruktúra összehangolt működése segíti a vásárlókat.

Property Investment Forum 2021 A főváros legnagyobb ingatlanfejlesztéseivel kiemelten foglalkozunk a Property Investment Forum 2021 konferencián. Részletekért kattints!

Az Etele Plaza mobilapplikációjával akár már otthon is értesülhetünk a személyre szabott különböző kedvezményekről, újdonságokról, vásárlási és kikapcsolódási lehetőségekről. Az autóval érkezők az eddig megszokottnál jóval gyorsabban és teljesen papírmentesen is parkolhatnak.

„Amennyiben engedélyezzük az alkalmazásban, a parkolórendszer felismeri a rendszámot, így azonnal nyílik a sorompó, a rendszer pedig az általunk kiválasztott üzlethez vagy szolgáltatáshoz legközelebbi szintre navigál, ahol elérhető szabad parkolóhely. Az applikáció ugyancsak magától megjegyzi, hol hagytuk az autót, de ezt az információt manuálisan is rögzíthetjük benne. Sőt, a 40 VIP parkoló egyikét akár előre lefoglalhatjuk, így még kényelmessebbé tehetjük az Etele Plaza látogatását” – mondta Borsos-Vámosi Dóra, az Etele Plaza projektigazgató-helyettese. A mobilunk kijelzőjén nyomon követhetjük a parkolás kezdete óta eltelt időt, a díjazást, a parkolás helyét és az érvényes kedvezményeket is. A több irányból is megközelíthető parkolókban 1300 hely várja majd a látogatókat, ezek közül csaknem 130 állomáson elektromos autók töltésére is lehetőség lesz, amelynek árát a parkolással együtt az alkalmazáson keresztül egyszerűen ki lehet majd fizetni.

Az alkalmazásban egy üzletlista is a rendelkezésünkre áll, ami kiegészül az egy gombnyomással hozzáférhető navigációs funkcióval.Az épületben való eligazodást a mobilalkalmazás mellett hagyományos, táblás jelzések és digitális információs felületek, egyfajta „kisokosok” is segítik majd. A tájékoztatás mellett dekoratív funkciókat is ellátnak majd az összehangolt működésre is képes, hatalmas LED-kijelzők, amelyek közül a legnagyobb három szinten fut végig, de még a liftekbe is kerültek képernyők. A vásárlóknak Pepper, a magyarul beszélő, 120 centiméter magas humanoid ügyfélszolgálatos robot is rendelkezésére áll majd – vele az információs pultnál lehet találkozni.

A Futureal „Stay Safe” kezdeményezésének megfelelően a belső terek – ahol csak lehetséges – szinte teljesen érintésmentesen is használhatóak lesznek. A légtechnikai rendszer UV-lámpás csírátlanító szűrőegységei fertőtlenítő vegyszer használata nélkül, másodpercek alatt pusztítják el a levegőben lévő vírusok és baktériumok közel 100 százalékát. A legforgalmasabb területeken és a mosdókban fertőtlenítési pontok állnak majd rendelkezésre. A mozgólépcsők gumiszalagjait folyamatosan, mozgás közben, egy beépített készülék fertőtleníti a minél nagyobb biztonság érdekében. A bútorok antibakteriális, vírusölő felületet kaptak, és a mosdókat is érintés nélkül lehet majd használni.

Címlapkép forrása: Futureal