Ajtóstul tör rá az ESG az ingatlanpiacra

Az elmúlt egy-két évben még inkább fókuszba kerültek az épületminősítések, valamint az olyan ingatlanok, amelyek nagyobb energiahatékonysággal és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással működnek - mondta el az interjú során Will Robson, az MSCI ügyvezető igazgatója. Mind a minősítéseknek, mind a befektetők felé történő jelentéstételnek fontos eleme, hogy az új ingatlanok megfelelnek-e bizonyos fenntarthatósági szabványoknak, illetve, hogy magas energiahatékonysággal rendelkeznek-e.

"Sokan még csak most kezdenek rájönni az adatokban rejlő lehetőségekre, és most kezdik megérteni, hogyan működik egy épületnél a kibocsátás. Egy dolog megérteni az épületek azon részeinek a kibocsátását, amelyeket a bérbeadó ellenőriz, de amikor bérlők is vannak, akik a saját energiafogyasztásukért felelősek, akkor nehéz hozzáférni ezekhez az adatokhoz. A teljes képhez ez is szükséges, mert ezek segítségével tudunk azon gondolkodni, hogy mit tehetünk a magas szén-dioxid-kibocsátás ellen." - mondta el az ügyvezető.

A gyakorlatban mit jelentenek a környezetvédelmi kritériumok az ingatlanprojekteknél?

Robson szerint vannak olyan vezetők, akik valóban vizsgálják az új fejlesztéseket, és holisztikus módon próbálják biztosítani, hogy azok nettó zéró kibocsátásúak legyenek. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású építési termékeket keresnek, és igyekeznek mindenütt csökkenteni, mérsékelni a kibocsátást. A túlnyomó többség még mindig arra összpontosít, hogy az épületei energiahatékonyak legyenek és megszerezzék a zöld tanúsítványokat, leginkább azért hogy a bérlők számára is vonzóbb lokációt jelentsenek.

ESG az ingatlanpiacon

Az ESG magában foglalja a környezetvédelmi, a szociális és a kormányzási kérdéseket is.

Azt mondanám, hogy a klíma a legfontosabb, tehát a környezetvédelmi pilléren belül a hangsúly nagyrészt az átállási kockázatra összpontosul, a szén-dioxid-kibocsátás és a nettó zéró stratégiákhoz való igazodás kapcsán.

- mondta el a szakértő, majd hozzátette, hogy természetesen a fizikai kockázat is jelentős, az elmúlt egy-két évben számos árvíz, erdőtűz és más akut fizikai kockázat ütötte fel a fejét, amik inkább az éghajlatváltozással hozhatók összefüggésbe. Az eszköztulajdonosok részéről így sokkal nagyobb igény mutatkozik arra, hogy megértsék az ilyen kockázatoknak való kitettségüket.

Nem csak azt kell megérteni, hogy ezek az események milyen gyakran fordulhatnak elő, és milyen hatással lehetnek a károkat tekintve, hanem azt is, hogy mindezek mekkora pénzügyi kockázatot jelentenek.

Az adatok sokkal átláthatatlanabbak a magánpiacokon, mint a nyilvános ingatlanpiacon. Sokkal inkább lehet az értékelésekre támaszkodni, mint a tranzakciós árakra.

Mostanában kezdjük látni, hogy az értékbecslők óvatosan, de figyelembe veszik az éghajlati kockázatot és a társadalmi hatást.

- nyilatkozta Will Robson. Arra a kérdésre, hogy az EU 2050-re kitűzött klímasemlegességi célja elősegíti-e majd az ESG-stratégiák fejlődését az ingatlanszektorban, az ügyvezető azt a választ adta, hogy a szabályozás gyakran segít a szabványok és az átláthatóságon keresztül az egyenlő feltételek megteremtésében.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fizikai kockázatot viszonylag egyszerű letérképezni, mindössze annyit kell tudni hozzá, hogy hol van az adott eszköz, valamint a tengerszint feletti magasságát, hogy kiszámítható legyen például az árvízkockázat. Az átmeneti kockázat, valamint a nettó zéró kibocsátás esetében viszont valóban meg kell érteni a szén-dioxid-kibocsátást, amihez adatokra van szükség. Ezek megszerzése a bérlőktől azonban nem mindig egyszerű, egyes országok nagyon védik az ilyen jellegű információkat.

Az MSCI-nél a vezérigazgatónk azt vallja, hogy el fogunk jutni arra a pontra, amikor az ESG nem egy különálló szempont lesz, hanem mindenki ez alapján fogja kezelni az ingatlanjait vagy a befektetési portfólióit. Így lesz egy újabb dimenziója a kockázatkezelésnek.

- zárta az interjút az ügyvezető igazgató.