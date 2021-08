Átépítik az egykori tiszti klubot Tatán

Az egykori tiszti klub átépítésével egy tudásközpont jön létre a tatai Ady Endre úton, ez lesz az új helye a városi könyvtárnak és még egy közösségi teret is kialakítanak az épületben - írja a Magyar Építők.

Az egykori tiszti klub megújuló épülete ad majd otthont a Tatán található Magyary Zoltán Tudásközpontnak, valamint az új városi könyvtárnak az Ady Endre úton. A projektről már év elején döntött az önkormányzat, mostanra azonban már kiírták a tendert a kivitelezési munkákra is.

A kiírás alapján a meglévő épületben két funkció alakul ki:

Az Ady Endre út földszintjén az utcafronti részen egy kávézót terveznek, ahol coworking tér is helyet kap

Másik lesz a gyerek és felnőtt könyvtár, ezen belül a galéria szinten tanuló sarkot, kutató szobát építenek. A galériához kapcsolódik még a konferencia terem, irodák, tárgyaló és a tetőterasz.

Látványterv az új tatai könyvtárról az Ady Endre úton, forrás: tata.hu

A beruházás I. ütemében a Magyary Zoltán Tudásközpont kialakítása keretében az épület utcafrontjának infrastrukturális fejlesztése fog megtörténni. Ennek a hasznos alapterülete 387 négyzetméter, amelyre 137 millió forintot különített el az önkormányzat.

A beruházás II. üteméhez tartozik az új könyvtár kialakítása, vagyis a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése, a korábbi helyén - a művelődési központban - ugyanis kulturális központ és rendezvényház fog létesülni. A kormány 890 millió forint központi költségvetési támogatást nyújtott az Ady Endre úti épület teljes felújítására, átalakítására. Az új könyvtár a jelenlegi 715 m2 -rel szemben 1141 m2 hasznos alapterületű és akadálymentesített lesz. Nő az olvasói terek száma és egy kettéosztható 100 fős konferenciateremnek is helyet ad az új épület.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a jelenlegi könyvtár helyszínéül szolgáló művház és a Várkanyar átépítésére is országos pályázatot írtak ki, melynek célja egy szabadidőközpont kialakítása, amely nagyobb létszámú rendezvények, fesztiválok, vásárok vagy sportesemények rendezését is lehetővé tenné. Ezen túl a művház szomszédságában álló egykori rendelőintézet is új funkciót kap, a földszinten kiállítóteret és éttermet, az emeleten pedig szálláshelyeket alakítanak ki.

Címlapkép: tata.hu