Hatalmas akvizíciót jelentett be a Magyarországon is aktív ingatlanóriás

Bejelentette a CTP, hogy 307 millió euróért megvásárolja az Amsterdam Logistic Cityhubot (ALC), Wim Beelen (Larendael Development) és Paul Vermaat (Bridges Real Estate) vállalkozóktól. Az ingatlan egy Amszterdam nyugati dokkvidékén található, jelenleg kivitelezés alatt álló logisztikai központ, ami a befejezését követően 120 ezer négyzetméternyi raktárat és 11 ezer négyzetméternyi irodaterletet foglal majd magába, 1700 parkolóhellyel, 200 rakodóállomással és egy saját, 180 méteres rakparttal.

A városhoz közeli ingatlan a logisztikai folyamatok során a "last mile" elosztási igényeket fogja kiszolgálni.

Az Amsterdam Logistic Cityhub alkalmas lesz a belváros szárazföldi és vízi ellátására. A fejlesztés 2022 negyedik negyedévében készül el, a területek részben már bérbe vannak adva.

Az építés a legmagasabb fenntarthatósági szabványok szerint zajlik és az üzleti tevékenységek is maximálisan energiasemlegesek lesznek. A városközponttal való vízi összeköttetés során például elektromos meghajtású csónakokat használnak majd, az ingatlan villamosenergia-termelését pedig napelemekkel és szélturbinákkal oldják meg.

A CTP-nek nemcsak Hollandiában, hanem a kelet-közép-európai régióban, többek között Budapest környékén Biatorbágyon, Vecsésen és Üllőn is vannak fejlesztései, de jövőre a nyugat-magyarországi megyeszékhelyen, Győrben is elkészül egy raktára.

Felértékelődő iparág

A növekvő szállítási igények hatására a logisztikai piac már a járvány előtt is komoly fejlődésen ment keresztül, azonban az e-kereskedelem tavalyi évi megugrása és a pandémia hatásai reflektorfénybe helyezték a szektort. Magyarországon is komoly logisztikai fejlesztések zajlanak, a saját cél mellett egyre többször BTS jelleggel. A hazai logisztikai piac aktuális kérdéseiről, a most zajló és előkészítés alatt álló fejlesztésekről és a külföldi befektetők megjelenéséről is beszélnek majd a szakértők a szeptember 15-i Property Investment Forum 2021 konferencia logisztikai panelbeszélgetésén, ahol a résztvevők között lesz a CTP Management Hungary Kft. vezetője, Huszlicska Dávid is.

A beszélgetésben rajta kívül az alábbi szakemberek vesznek még részt:

Beck Tamás , Director - Head of Indiustrial Division, Colliers International

, Director - Head of Indiustrial Division, Colliers International Korda Zsófia , ipari fejlesztésekért felelős értékesítési igazgató, Wing

, ipari fejlesztésekért felelős értékesítési igazgató, Wing Nemes Rudolf , ügyvezető igazgató, HelloParks

, ügyvezető igazgató, HelloParks Szoboszlay Máté, tőkeallokációs igazgató, Prologis

