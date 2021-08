GVH-elnök: a saját kartell-tevékenységüket önként feltáró cégek jelentős bírságkedvezményt kaphatnak

A hatósággal való együttműködés fontosságára hívta fel az építőipari cégek figyelmét a GVH. A saját kartell-tevékenységüket önként feltáró cégek ugyanis jelentős bírságkedvezményt kaphatnak, sőt, akár teljesen meg is úszhatják a bírságszankciót.

A Gazdasági Versenyhivatal a drasztikus építőipari alapanyag-áremelkedés okainak feltárására nemrég külön vizsgálói csoportot hozott létre, amely kiemelten elemzi a kartellgyanús tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat és piaci jelzéseket. Eközben a kormány is úgy határozott, hogy bővíti a nemzeti versenyhivatal jogi lehetőségeit, hogy gyorsabb és hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé a piaci problémákkal szemben.

Az érintett cégeknek a piac kiemelt ellenőrzése alatt ugyanúgy érdemes szem előtt tartaniuk, hogy a jogszabályok ebben az esetben is honorálják a versenyhatósággal való együttműködést. Az úgynevezett engedékenységi politika lényege, hogy egy versenykorlátozó megállapodásban részes cég akár a bírság teljes elengedésében is részesülhet, ha elsőként szolgáltat döntő bizonyítékokat a jogsértésről, vagy olyan érdemi információkat ad egy feltáratlan megállapodásról, amelyek megalapozhatják a Versenyhivatal rajtaütését. A bírság csökkentésével honorálható emellett minden olyan önként szolgáltatott bizonyíték, amely – ha nem is elsőként érkezik a hatósághoz –érdemben segíti a kartell feltárását. Az engedékenységi együttműködés emellett a közbeszerzésekből történő kizárás (mint további hátrányos jogkövetkezmény) elkerülését is megkönnyítheti.

A hatályos versenytörvény a vállalkozások mellett a magánszemélyeket is jutalmazzák, ha a kartellek felfedéséhez és felderítéséhez nélkülözhetetlen írásos információt szolgáltatnak. Az úgynevezett informátori díj egy sikeresen feltárt jogsértést követően akár az 50 millió forintot is elérheti. Lényeges, hogy az informátorok kiléte kérésükre végig rejtve marad a hatósági eljárás során, így retorziótól való félelem nélkül jelentkezhetnek a Versenyhivatalnál. Az anonim kapcsolatfelvételt segíti a Kartell Chat is, melyen keresztül bárki névtelenül kommunikálhat a GVH felderítő szakembereivel.

„A versenyszabályozás különös lehetőségeket kínál a jogsértésben cégeknek arra, hogy kilépjenek a kartellből. Az érdeklődők tájékozódjanak a GVH honlapjáról, vagy vegyék fel a hivatallal személyesen a kapcsolatot. A vállalkozások számára mindenképpen megfontolandó a kartell-megállapodás feltárása, a GVH-val való együttműködés. Csakis így kerülhető el a sok esetben komoly bírság – mondta Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

Címlapkép forrása: Getty Images