Megjelent a rendelet: a szállodáknak és a magánszállásoknak is kötelező minősítésen kell átesniük

A vendégek értékelései helyett már egy kötelező és egy előre meghatározott szempontrendszer szerinti mimnősítés várja a szállásadókat. A legfrissebb közlönyben megjelent a kormányrendelet, ami részletesen kifejti, hogy minden hazai szálláshelyszolgáltatónak - legyen az magán, vagy kereskedelmi szálláshely - a tevékenységük folytatásához minősíttetni kell magukat. A rendelet továbbá kibővíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) kötelezően regisztráló tevékenységek körét, a szálláshelyek mellett már a turisztikai attrakcióknak és a vendéglátó üzleteknek is regisztrálniuk kell.

Az új rendelet részletesen felsorolja az úgynevezett nemzeti szálláshelyminősítő keretfeltételeit, vagyis, hogy az akár magán, akár kereskedelmi szálláshelyeknek mostantól minősíttetniük is kell magukat, hogy legálisan működhessenek. Röviden összefoglalva a szálláskiadóknak regisztrálniuk kell, minősíttetni magukat, eleget tenni az adatszolgáltatásnak, illetve az ellenőrzéseknek, és a rendelet a szálláshelyközvetítőket is felruházza azzal a joggal, hogy ellenőrizzék az adott szálláshely NTAK számát. A rendelet továbbá tartalmazza, hogy a szálláshelyek mellett már a valamilyen turisztikai attrakciót üzemeltetőknek és a vendéglátó üzleteknek is regisztrálniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK).

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az alábbiakkal egészül ki, (néhányat felsorolva a kiegészítések közül):

" A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamintaz első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni.

a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamintaz első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni. A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshelyminősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A szálláshely-közvetítő jogosult a NTAK üzemeltetőjét megkeresni annak érdekében, hogy a szálláshely Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát, a szálláshely típusának besorolását ellenőrizze.

a NTAK üzemeltetőjét megkeresni annak érdekében, hogy a szálláshely Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát, a szálláshely típusának besorolását ellenőrizze. A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő és a NTAK-ba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki."

A minősítést a rendelet alapján a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. fogja végezni.

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy regisztrációval elindíthatják, az egyes szálláshelytípusokra azonban más határidők vonatkoznak:

a szállodák és panziók 2021. december 31-ig,

kempingek, üdülőházak és közösségi szálláshelyek 2022. június 30-ig,

magán- és egyéb szálláshelyek 2023. január 1-ig.

Vendéglátóhelyek, turisztikai attrakciók és az NTAK

A rendeletben leírtak szerint a jegyző fog felelni azért, hogy a vendéglátósok is bekerüljenek az NTAK rendszerbe:

"A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletmódosítása:

A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja.

A jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet NTAK történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A jegyző értesíti a NTAK üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján nem regisztráltak, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségüket nem, vagy nem megfelelően teljesítették.

A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni.Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.”

A vendéglátóhelyeknek továbbá használnia kell egy úgynevezett „vendéglátó szoftvert", ami egy olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbításáraalkalmas.

