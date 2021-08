Úgy vesszük a nyaralókat, mint a cukrot - Izzik a Balaton és a Velencei-tó körüli nyaralópiac

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Drasztikus áremelkedés zajlik a nyaralóövezetekben a pandémia első hulláma óta, legutóbb a Velencei-tavi ingatlanok drágultak jelentősen, de a Balaton déli partján épült új lakások négyzetméterárai is kiugróan magasnak számítanak. Az árakat a kereslet húzza felfelé: egyrészt minden üdülőövezet kedvelt célpontja lett a befektetőknek, másrészt a magánszemélyeknél is jellemzővé vált, hogy a fővárosi, városi agglomerációk helyett inkább nyaralókba költöznek ki. Az erős érdeklődés már évek óta tart, a járváány azonban még egy lapáttal rátett erre. Az OTP Ingatlanpont elemzése alapján a nyaralóövezetekben minden ingatlantípus iránt jelentős a kereslet, például a telkek, vagy a felújításra szoruló ingatlanok, az építőanyagok drágulása és a szakemberhiány ellenére is vonzó célpontok a vásárlók számára.