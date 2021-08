Egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok jönnek: itt vegyél lakást, hogy elkerüld őket

Közel 49 Celsius-fokkal idén nyáron megdőlt az európai melegrekord. Magyarországon a múlt század eleje óta 1,23 Celsius-fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet, ami elsőre nem hangzik soknak, azonban így is meghaladja a globális változás 0,9 fokra becsült mértékét. Az előttünk álló évtizedek legnagyobb kihívása kétségtelenül a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás lesz, ami nemcsak a globális, hanem a hazai ingatlanpiacot is érinteni fogja.

Egyre többen foglalkoznak a klímaváltozás okozta kihívásokkal, ami a világ számos pontján az ingatlanállományt is veszélyezteti. Az emelkedő tengerszint következtében több csendes-óceáni országban került veszélybe a lakásállomány, de a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedése Európában is egyre többször okoz károkat. Bár Magyarországon az idei nyáron többnyire csak alulról közelítettük a korábbi melegrekordokat, így is több olyan hét volt, amikor a nagyobb városok lakásaiban különösen nehéz volt elviselni a tartósan magas hőmérsékletet. A viharkárok és az emelkedő tengerszint mellett tehát a hőhullámok gyakoriságának és hosszának növekedésére kell megfelelő választ adnia a jövő lakáspiacának.

Globális hatások

A globális felmelegedés hatására becslések szerint az évszázad végére 50-80 cm-rel emelkedhet meg a világtengerek szintje, de a borúlátóbb előrejelzések szerint ennek mértéke akár a 200 cm-t is elérheti. A helyzet komolyságát mutatja, hogy

nemrég az éghajlatváltozás hatásainak kitett több tucat kis szigetország arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy mentse meg jövőjüket,

amelyet a tengerek emelkedő szintje veszélyeztet. Az ENSZ kormányközi klímaváltozási bizottsága átfogó jelentésében megállapította: az emberiség a tevékenységével minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást, amely immár visszafordíthatatlanná vált, a globális felmelegedés a Föld minden lakott részén szélsőséges időjárási körülményekkel fenyeget.

Az biztos, hogy jelenleg több mint 400 millió ember él 5 méteres tengerszint feletti magasság alatt, 267 millió ember otthona pedig legfeljebb 2 méterrel van a mostani tengerszint felett, így a következő évtizedekben százmilliók kényszerülhetnek elhagyni jelenlegi otthonukat.

A Nature.com elemzése szerint, ha mostantól évente mindössze 1 cm-t emelkedik a világtengerek szintje, akkor évente 1,5-2 millió embernek kellene elköltöznie magasabb területekre, jelentős részben olyanoknak, akiknek erre egyáltalán nincs anyagi lehetősége.

Európa is az érintettek között

A tengerszint emelkedése Európát sem kerüli el, ahol Hollandia a leginkább érintett, melynek jelentős része már ma is a tengerszint alatt fekszik. Az Északi-tenger mentén azonban más országokkal együtt, összesen 25 millió ember életére van hatással a tengerszintemelkedés, aminek megoldására egészen hihetetlennek tűnő ötletek is felmerültek. A holland kormány megbízásából például egy oceanográfus kidolgozott egy tervet, egy több mint 600 kilométer hosszú gát felépítésére, amivel Skócia és Norvégia, valamint Franciaország és Anglia között lezárnák az Északi-tengert az Atlanti-óceántól.

A legvalószínűbb azonban, hogy idővel a legveszélyeztetettebb területeken élőknek Európában is költözniük kell, nem véletlen, hogy Magyarországon is – elsősorban a kisebb községekben - érezhetően több holland vásárol lakóingatlant az utóbbi években.

Mi vár ránk Magyarországon?

Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan Magyarországot nem fenyegeti a tengerszint emelkedése, noha a klímaváltozás hatására az időjárási szélsőségek nálunk is gyakoribbá válnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a nyolcvanas évek elejétől intenzív melegedés kezdődött az országban. Az évi középhőmérsékletek területi eloszlását az alábbi ábra mutatja.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Nemcsak maguk a hőmérsékleti értékek, hanem a szélsőértékek intenzitásában, gyakoriságában megmutatkozó tendenciák is a változó éghajlat jelei. A fagyos napok - amikor a napi minimumhőmérséklet 0 Celsius-fok alatti - számának csökkenése és a hőség napok – amikor a napi maximumhőmérséklet 30 Celsius-fok feletti - számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi. A hűvösebb és a melegebb periódusok a szélsőségindexek értékeiben is megnyilvánulnak, de

a nyolcvanas évektől szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása.

A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat jellemző trendértékek arra utalnak, hogy a klíma megváltozása a meleg hőmérsékletekkel kapcsolatos szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg hőmérséklettel kapcsolatos szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban.

A pesszimista előrejelzések szerint az évszázad végéig 3,5-4,5 fokkal is emelkedhet az éves átlaghőmérséklet Magyarországon

az 1971–2000 közötti időszakhoz képest, de az optimistább becslések szerint is el fogjuk érni a 2-3 fokos emelkedést. A mérések alapján a Kárpát-medence átlaghőmérséklete a globális átlagnál is gyorsabban emelkedik: Magyarországon a múlt század eleje óta tapasztalt 1,23 Celsius-fokos országos mértékű emelkedés meghaladja a globális változás 0,9 fokra becsült mértékét (1901 és 2018 közötti időszakot tekintve). A csapadék éven belüli eloszlása szintén megváltozott: kevesebb napon hullik csapadék, nőtt az aszályhajlam. A heves csapadékesemények száma is emelkedett, a csapadék így egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, villámlással, intenzív jégesővel, szélviharral kísért zivatarok formájában éri el a felszínt.

Ingatlanpiaci hatások

„A klímaváltozásnak hatása van az épített környezetünkre is, de ez fordítva is igaz. A mostani rendszer holisztikus szempontból nem fenntartható, de szerencsére a cselekvéshez széles eszköztárral rendelkezünk az ingatlanpiacon is. Nemrég az EU is elfogadott egy új klímatörvényt, ami a 2050-es karbonsemlegességet vetíti előre, ennek egy jelentős része az építőiparra vonatkozik. Ahhoz viszont, hogy a 2050-es célt teljesítsük, folyamatos fejlődésen kell keresztülmennie a szektornak.” – hangsúlyozta a Portfolio Építőipar 2021 konferencián Barta Zsombor MRICS, a Greenbors Consulting Kft. alapító partnere, a HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), elnöke. Mostanra már a szabályozói oldalon is látszik a szándék és a szigorítások, de a piaci szereplők is élen járnak ebben mind Magyarországon, mind az EU-ban – tette hozzá a szakértő.

Hol és milyen lakást vegyünk?

Magyarország évi középhőmérséklete 10-11 fok körül alakul. Az Alföldön, különösen az ország déli határához közel eső területeken eléri a 12 fokot, míg a középhegységeink legmagasabb térségeiben 9 fok alatt marad.

Az alábbi ábrán zöld körökkel jelöltük az ország leghidegebb területeit, ahol az évi középhőmérséklet 9 Celsius-fok alatt van, összevetve az ott jellemző lakásárakkal.

Forrás: OTP Jelzálogbank, Országos Meteorológiai Szolgálat

Abban az esetben tehát, ha kimondottan az éghajlatváltozás hőmérsékleti aspektusa alapján döntenénk leendő lakásunk helyéről, akkor nagy valószínűséggel ezek a területek jöhetnek szóba, melyek között megtalálható Vas megye nyugati határszéle, Veszprém megyében a Bakony magasabban fekvő települései, a Dunántúli-középhegység néhány települése Komárom-Esztergom megye és Fejér megye határán, valamint az Északi-középhegységben a Börzsöny, a Mátra és a Bükk térségeiben fekvő kistelepülések, akárcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legészakibb települései.

Jól látható, hogy ezen települések lakásárai - különösen az északkeleti megyékben - az országos átlag alatt maradnak, ugyanis, ha a klímaszempontokon túl mást is figyelembe veszünk, akkor például a közlekedés vagy az infrastrukturális ellátottság szempontjából továbbra is kedvezőtlen térségei az országnak.

Ha viszont valaki nem akar lemondani a nagyváros adta lehetőségekről, akkor az épített környezet hőmérsékletére kellene jobban odafigyelni, amit a felhasznált építőanyagok, a szigetelések, a tájolás vagy a közvetlen környezet növényborítottsága is nagy mértékben meghatároz. Egy forró nyári napon érdemes megmérni például egy hetedik emeleti, délnyugati tájolású panellakásban, és egy fákkal körbe ültetett, első emeleti, északkeleti tájolású tégla lakásban a hőmérsékletet. A kettő között becsült 8-10 Celsius-fokos különbség a komfortérzet és az emberi egészség szempontjából is hatalmas különbséget jelent.

Megoldást jelenthet természetesen a klímaberendezés beszerelése, azonban hosszú távon a városi terek növényborítottságának növelése, az épületek megfelelő tájolása ötvözve a megfelelő anyaghasználattal nemcsak a hőhullámok hatásait mérsékelhetik, de kedvező hatással lehetnek a szén-dioxid kibocsátásra is, hozzájárulva az élhetőbb környezethez. Éppen ezért a városi tereink megújításánál a döntéshozóknak is kiemelt felelősségük van abban, hogy a lehető legmagasabb legyen a növényborítottság annak érdekében, hogy évtizedek múlva se csak a térképen jelölt zöld körök maradjanak az ország élhető területei, hanem a mostani nagyvárosokban is elviselhető legyen a hőmérséklet.

Címlapkép forrása: MTI / Szigetváry Zsolt