Több irodaházzal is bővült a GTC ingatlanportfóliója ebben az évben

Közreadta 2021 első féléves pénzügyi jelentését az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. alapjának többségi tulajdonában lévő GTC ingatlanfejlesztő. A magyar piacon összesen 264 millió euró értékben fektettek be négy irodaházba és egy vegyes funkciójú épületbe.

A GTC többségi részvénycsomagját a Lone Star Funds amerikai befektetési alaptól vásárolta meg még tavaly áprilisban az MNB Alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alap:

A cég azóta több ingatlantranzakciót hajtott végre nemcsak a régióban, hanem a magyar piacon is. A 2021 első félévére vonatkozó legfontosabb mutatói:

A bérleti tevékenységből származó bruttó margin 59 millió euró volt 2021 első félévében (ugyanennyi volt 2020 első félévében is).

Az igazított EBITDA 52 millió euró volt az év első felében (ez szintén 52 millió euró volt 2020 első félévében).

Az FFO (tevékenységből származó pénzeszközök) 31 millió eurót tettek ki (33 millió euró volt 2020 első félévében), míg az egy részvényre jutó FFO 0,06 euró volt.

A készpénz és az egyéb likvid eszközök 246 millió eurót tettek ki 2021 június 30-án.

Az ingatlaneszközeik kihasználtsága a korábbi 91%-os szinten maradt.

268 millió eurót fektettek be jövedelemtermelő eszközök megvásárlásába.

„Az év első felében a portfóliónk átszervezésére koncentráltunk, aláírtuk az előzetes megállapodást a szerb irodaportfóliónk eladásáról, a jövőbeli belgrádi növekedésünket pedig egy irodaprojekt fejlesztésére alkalmas telek megvásárlásával biztosítottuk. A budapesti székhelyű A kategóriás irodai ingatlanokkal a magasabb kategóriájú piacokat célozzuk, emellett a bevásárlóközpontjainkra is kiemelt figyelmet fordítunk, amelyek forgalma a járványt követő újranyitás óta meghaladja a 2019 -es számokat, különösen Lengyelországban. Ezzel párhuzamosan a kelet-közép-európai régióban elsőként közzétettük ESG jelentésünket is. Az év második fele is hasonlóan mozgalmas lesz, hiszen egy tőkeemelésre és további beruházásokra készülünk.” - mondta el Yovav Carmi, a GTC igazgatótanácsának elnöke.

Carmi Yovav GTC Group, igazgatótanács elnöke Tovább … Tovább

A magyar piacon négy irodaépület és egy vegyes funciójú ingatlan megvásárlásáról számolt be a GTC a pénzügyi jelentésében. Ezek összértéke 264 millió eurót tett ki és várhatóan évi 15 millió eurós bérleti bevételt fog jelenteni a cég számára.

Márciusban megvették a Váci Greens D irodaépületét, melynek alapterülete 15,6 ezer négyzetméter és az akvizíciós költség 51 millió euró volt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 22. A GTC vette meg a Váci Greens D épületet

Áprilisban megvették az Ericsson székházat és Siemens Evosoft székházat, melyek összesen 41,8 ezer négyzetméter irodaterületet jelentettek, a tranzakció költsége pedig 160 millió euró volt.

Bekerült a magyar portfóliójukba a 15 ezer négyzetméteres Váci 188 irodaház, 31 millió euróért.

Megvették a Hegyvidék Bevásárlóközpont és irodaházat, amely 6400 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkezik, a vásárlás értéke pedig 21 millió euró volt.

Property Investment Forum 2021 Az ingatlanpiaci befektetések és az irodapiac jövője is a kiemelt témák között lesz a szeptember 15-ei Property Investment Forumon.

Címlapkép: Getty Images