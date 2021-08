Karácsony Gergely ingyenes tömegközlekedést ígér a fiataloknak

In English

Az új közlekedési intézkedések részleteiről 15 órától számol be a főpolgármester, de közösségi oldalán előre megosztott néhány pontot, többek között a 14 éven aluliak ingyenes közösségi közlekedésének a bevezetését. A mai nap számoltunk be arról is, hogy az atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges fővárosi beleegyezést visszavonná Karácsony Gergely, amit azzal indokolt, hogy a kormány nem tartotta a szavát a Diákváros megépítésére vonatkozóan, és ehelyett a Fudan Egyetem fejlesztését helyezi előtérbe.