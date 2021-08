Fenntarthatóbb és zöldebb bevásárlóközpontokat szeretnének a vásárlók – derül ki az Allee megbízásából készült felmérésből. A bevásárlóközpont az 5,5 milliárdos felújítás és a közelgő őszi kampány központi témájává tette a fenntarthatóságot, és a bérleti konstrukcióval is erre ösztönzi a bérlőket.

A MEET Agency által készített kutatás szerint az Allee látogatóinak jelentős része fontosnak tartja a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet, ezzel kapcsolatban maga is tudatosan szeretne élni, és kézzelfogható változtatásokat vár el a bevásárlóközponttól is.

A bevásárlóközpont külön fenntarthatósági stratégiát alkotott, és ez alapján határozza meg az egyes tennivalókat, amelyekre mintegy félmilliárd forintot költ a jelenleg is zajló megújulása során. 2020-tól például már kizárólag teljes egészében megújuló forrásból származó villamos energiát használ működéséhez.

A 2021 évi fejlesztések során az épület közösségi tereiben mindenhol energiahatékony LED fényforrásokra cserélték a világítást, hővédő fóliázással látták el at az üvegtetőt, és a teljes klimatizálás gépészetét is energiatakarékosabbra cserélték, valamint 710 négyzetméteren napelemparkot telepítenek a mozi fölötti tetőre - nem érintve a meglévő zöld tetőket. Okos járda is készül az Október huszonharmadika utcai főbejárat előtt: a részben újrahasznosított műanyagból álló, mintegy 100 négyzetméternyi napelemes járda akár 1000 négyzetméter alapterületű irodát képes ellátni energiával. Így összességében évente közel 1,8 millió Kilowatt áramot takarít meg, és 660 tonna széndioxiddal csökkenti ökológiai lábnyomát az épület.

Az átépítés során a meglévők modernizálásával összesen 24 e-töltőpont várja az elektromos autóval érkezőket. A zöldülésnek olyan elemei is lesznek augusztus végétől, mint az a 65 négyzetméter felületű, 17 méter magas növényfal, amely lomblevelű örökzöld növények mellett évelő virágoknak is helyet ad.

