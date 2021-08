Megbolondítja a technika a munkahelyeinket: jóslat vagy valóság a robotasszisztens és a drónos kiszállítás?

Amikor éppen benne élünk, szinte fel sem tűnik, hogy mi minden változik meg körülöttünk, így van ez az irodai környezettel is. Az egyik évtizedben még a nagy fénymásológépek határozzák meg az irodai elrendezést, a későbbiekben pedig már robotok köszöntik a beérkező alkalmazottakat és vendégeket. Ennél még merészebb jövendölések is szerepelnek a Knight Frank összesítésében, de az előretekintés előtt még érdemes számba venni, hogy honnan indult el az irodista kultúra, melyek voltak az elmúlt évtizedek (tipikus amerikai) irodatrendjei.

1970-es évek

A hetvenes években betörtek az elektronikus eszközök az irodákba, a fénymásoló és az c írógép határozta meg ezt az időszakot, miközben a diktafon kezdte megkérdőjelezni a gépírók értékét. A tipikus amerikai, cigi füsttel teli irodáknak azonban a legnagyobb változást nem is a technológia hozta, hanem az 1975-ös diszkriminációs törvény (Magyarországon 2003-ban fogadták el az esélyegyenlőségi törvényt), amely megvédte a munkavállalókat a nemi, vagy a családi állapoton alapuló megkülönböztetéstől. Míg a nemek közötti bérszakadék és a nemek közötti egyenlőség aktualitása továbbra is megmaradt, 1975 előtt az Egyesült Államokban is voltak olyan munkahelyek, ahol a nőket az igazgatói emeletekre nem engedték fel.

1980-as évek

Az új évtizedben az elektromos írógépeket felváltották a szövegszerkesztők, ami hatékonysági forradalmat jelentett a dokumentumok létrehozásában és szerkesztésében. Részben ez is táplálta a másik nagy forradalmat - a faxkészülékek elterjedését -, amelyek lehetővé tették, hogy az egyes dokumentumokat az egyik irodában beolvassák, majd csodával határos módon, azok valahogyan a telefonvonalakon keresztül eljussanak egy másik irodába. A nyolcvanas évek egyébként a fiatal, feltörekvő szakemberek kora is volt, akik egyre feljebb jutottak a vállalati ranglétrán, és akiknek a legfontosabb státuszszimbólum a céges autó, a téglatest méretű mobiltelefon és az iroda mérete volt.

1990-es évek

A kilencvenes években végre tömegesen is megérkezett a személyi számítógép az irodákba, magával hozva a Windows szoftvereket, az e-maileket, valamint a nehéz, L-alakú asztalokat, amelyek helyet biztosítottak a hatalmas méretű, doboz alakú képernyőknek. Az évtized felénél hivatalosan is megszületett a World Wide Web, amely globálisan, és az újonnan létrehozott intraneteken keresztül vállalati szinten is hozzáférést biztosított a teljes körű tudáshoz. Az irodai térelrendezésben pedig beköszöntött a mindenki számára egyforma méretű, de nyitott dolgozósarok.

2000-es évek

Az ezredfordulón már elindult a közös gondolkodás és a szorosabb együttműködés az irodisták között, ehhez nagyban hozzájárultak a különböző digitális asszisztensek, amelyek lehetővé tették, hogy a tárgyalóteremben kezdjék el összehasonlítani a naptáraikat, jegyzeteiket. Ebből fejlődött ki rövid időn belül a Blackberry telefon, amely exponenciálisan növelte az elektronikus kommunikáció mennyiségét a mindig bekapcsolt, mindig elérhető e-mail fiókokkal, de egyben nagy kihívást is jelentett a munkavállalók számára a munka és magánélet egyensúlya szempontjából. Az öltözködés kezdett lazábbá válni, a kávézók és a kávékultúra pedig egyre csak fejlődött. Az igazán úttörőknél már a fenntarthatóság is felbukkant, kezdetben leginkább az újrahasznosítással és a mozgásérzékelővel vezérelt világítással igyekeztek megfelelni ennek a cégek.

2010-es évek

Eljött az az idő, amikor a munkavállalók már rugalmasságot igényeltek a munkavégzés módját és helyét illetően, ami az otthoni munkavégzés exponenciális növekedését, valamint az irodai bejárás többféle választási lehetőségét eredményezte. A közös munkavégzés lehetővé tette a startupok számára, hogy megfizethető és innovatív munkahelyet biztosítsanak, olyannyira, hogy a vállalatok is csatlakoztak ehhez. A vállalati irodák kevésbé lettek vállalatiak, csúszdákkal, telefonálásra használható "dobozokkal" és jógaszobákkal színesítették ezeket. Az okostelefonok tele lettek olyan alkalmazásokkal, amelyek hozzáférést biztosítottak az épülethez, lefoglalható lett a segítségükkel egy-egy tárgyalóterem.

A jövőre vonatkozó előrejelzések a '20-as évekre

Vajon mit tartogat számunkra a jövő a munkahelyeken a következő évtizedben? Az elemzésben az alábbi lista szerepel:

Elképzelhető, hogy robotasszisztensek lesznek jelen a tárgyalótermekben, hogy jegyzeteket készítsenek, vagy akár kávét hozzanak. Nem elképzelhetetlen az sem, hogy képesek lesznek kinyitni az ajtókat és használni a lifteket az IoT segítségével. A nyakkendő és a formális öltözék újra divatba jöhet, de nem kötelességből, hanem a választás szabadsága miatt. Az új generáció elegánsan akar majd öltözködni, míg a Z generáció vezetői nem fogják megérteni ezt az új őrült formális öltözködést. Ha a szabályozás engedi, drónok láthatják el az irodák üzemeltetési feladatainak egy részét, ablakot tisztíthatnak, a külső felületeket karbantarthatják, csomagokat vagy akár pizzát szállíthatnak az irodai dolgozóknak. Az irodaházak alagsorában nagy méretű akkumulátor cellák lehetnek elhelyezve, amelyek éjszakánként feltöltődnek, és napközben ellátják energiával az épületeket, kiegyenlítve az energiaigény csúcspontjait és hullámvölgyeit, lehetővé téve a megújuló energiaforrásokra való nagyobb támaszkodást, és drámaian csökkentve a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. A jólét és a fenntarthatóság teljes mértékben beépülhet majd a munkahelyi környezetbe, akár olyan munkaállomásokkal, amelyeken dolgozni és pedálozni is lehet, és amelyek energiát termelünk a laptoptok számára. Az IoT egyre jobban integrálódik majd, lehetővé téve mindenféle elképzelhetetlen kapcsolatot az irodában - az érzékelők figyelmeztetni fognak, hogy korrigáljuk a testtartásunkat, vagy igyunk elegendő folyadékot, a fülhallgatóink pedig lehetővé teszik, hogy konferenciabeszélgetésekre, zenére hangolódjunk, vagy akár lefordítsuk a kollégák idegen nyelvű vicceit. Az IoT olyannyira intelligenssé teheti majd az épületeinket, hogy képesek lesznek személyre szabni a tereinket, a világítást, a hőmérsékletet, a páratartalmat, az illatokat, az egyéni preferenciáinkhoz és meghatározott tevékenységeinkhez alkalmazkodva. Az emberi jólét az irodában már most is fontos szempont, de várhatóan a fizikai, érzelmi, spirituális, szellemi és szociális jólét mind egyre hangsúlyosabbá válik a következő években. A regenerálódásra alkalmas terek kialakítása elengedhetetlen lehet, különösen az introvertáltabb elemzők és programozók számára. A növények térhódítása ugrásszerűen megnőhet, mivel a munkavállalókat nem lesz könnyű meggyőzni arról, hogy a természettől és gyakran a természetes fénytől távol eső épületekben való munkavégzés nem káros a fizikai és mentális állapotukra. Talán még a megbeszéléseket is a fák közötti függőágyakon lógva tartják majd. Az alkalmazottak az értelemre, a logikára és az okokra akarnak majd összpontosítani, nem csak a jutalomra és a tapsra. Miért működik a vállalat, kinek a javára, és milyen hatása van a működésének?

Címlapkép: Getty Images