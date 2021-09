Sebezhető vagy stabil a magyar ingatlanpiac? - Jöjjön a régiós kitekintés!

Egy adott ország ingatlanpiacát számtalan külső tényező is befolyásolja, így egyáltalán nem alapvetés, hogy egy olyan kis régióban, mint a CEE ugyanúgy prosperál egy adott szektor minden országban. Mik a hazai piac erősségei és gyengeségei a régió többi országához képest? Mennyire volt sikeres nálunk a Covid okozta krízis átvészelése? Mik a legjobb fejlesztési és befektetési lehetőségek a következő időszakban? Mindezekről is szó lesz a szeptember 15-ei Property Investment Forum egyik kerekasztal-beszélgetése során.

Mindenkibe tér vissza a bizalom, 2021 második negyedévben, 2020-hoz képest, már globális viszonylatban duplájára nőtt az ingatlanpiaci befektetési volumen. Számos ország felülmúlta a várakozásokat, az Egyesült Államok és az ázsiai térség országai a második negyedévben elérték a pandémia előtti szinteket.

Property Investment Forum 2021 Mit gondolnak az ingatlanpiac szereplői Magyarországról a CEE régió többi országa mellett? Mit keresnek most a befektetők? Hova vándorol a pénz? - Ezekről is szó lesz két hét múlva a PIF-en!

A közép-európai piac talpra állása azonban egyelőre lassúnak tűnik, az első félévben 4,1 milliárd euró volt a befektetési volumen a térségben, amely 33 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A kedvezőtlen régiós adatok, csak újabb fényt adnak Magyarországnak, ahol a környező országokkal ellentétben a belső tőke tudott igazán "helyzetbe kerülni":

magyarország 550 MILLIÓ EURÓS BEFEKTETÉSI VOLUMENNEL, 10 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST ÉRT EL 2020-HOZ ELSŐ FÉLÉVÉHEZ KÉPEST.

Mindeközben az ingatlanpiac egyes szegmensei között is elindult az átalakulás, a logisztikai szektor egyenesen szárnyal, itthon és globálisan egyaránt, míg a sok kérdőjelet tartogató irodapiac még mindig erősnek tűnik a hazai piacon. A hotelpiacon most jó beszállási pillanatok lehetnek, de akár az intézményi befektetési lakáspiac és az alternatív ingatlanbefektetések is nagyobb érdeklődésre számíthatnak a következő években. Sok még a megválaszolatlan kérdés, így biztosan lesz miről beszélgetni a szeptember 15-ei Property Investment Forum II. szekciójában a szakértőknek:

