Ingatlanpiac: új világrend vagy lassú visszarendeződés?

Mennyire lehet stabilan tekinteni a jövőre az ingatlanpiacon a covid árnyékában? Hogyan alkalmazkodjunk a változásokhoz? Mi adja a piacon a valódi értéket az előttünk álló évtizedben? Többek között ezekről a kérdésekről beszél majd a Property Investment Forum 2021 konferencia "Nyitóbeszéd – Csak a változás biztos, de a piacunk stabil!" című előadásában Noah Steinberg FRICS, a WING elnök-vezérigazgatója (az RICS magyarországi elnöke) majd "Real estate as a real value - Property market in the light of Agenda 2030" című előadásában Borbély Gábor MRICS, a CBRE kutatási igazgatója.

Property Investment Forum 2021 Az ingatlanpiac jövőbeli kihívásairól részletesen beszélnek a szakértők a Property Investment Forum 2021 konferencián. Részletekért kattints!

Végleges átrendeződés vagy lassú visszarendeződés?

Mi vár a hazai ingatlanpiacra? Csak egy rossz álom volt az elmúlt 1,5 év vagy olyan sebeket, változásokat, strukturális átalakulásokat hozott, amiből már sosem lesz visszaút? A Covid után újra előtérben a fenntarthatóság és a bolygó túlélése. Az egyes kategóriák továbbra is látványos bizonytalanságokkal küzdenek, miközben az egyre zöldülő pénzek keresik az útjukat a megfelelő eszközökhöz. Mit kell a hátunk mögött hagyni végleg és mik az új fókuszok az ingatlanpiacon? Többek között ezeket a kérdéseket boncolgatják az I/A szekció panelbeszélgetésének szakértői, akik között ott lesz:

Moderátor: Dr. Kui Szilárd, Local Partner, Ingatlanjogi Csoport vezetője, DLA Piper

Beszélgetés résztvevői:

Irodapiac és logisztikai trendek

2021 második negyedévének irodapiaci eredményei bíztató jeleket mutattak az előző negyedévekhez képest, bár továbbra is tükrözték a tavaszig nyúlt korlátozásokat és a gazdasági lelassulást. Az üresedési ráta tovább emelkedett, ugyanakkor tavalyhoz képest a kereslet is enyhén növekedett, noha úgy tűnik, hogy a világjárvány előtti 150 ezres negyedéves átlagokhoz nem tud visszatérni. A negyedéves átlag jelenleg a 80-100 ezres határon belül mozog, vagyis a pandémia egyelőre komolyan letörte az irodaterületek iránti keresletet.

2021 második negyedévében négy épülettel, összesen 117 810 négyzetméterrel bővült a budapesti és a Budapest környéki agglomeráció spekulatív szegmens, ezzel a negyedév végére a teljes modern ipari/logisztikai állomány 2 542 480 négyzetmétert tett ki. Átadásra került a CTPark Budapest West és a CTPark Budapest South parkokban két épület, továbbá a nagytarcsai Budapest East Business Parkban és a Budapest Dock Szabadkikötőben egy-egy épület. A nagy volumenű új átadások és az adatok felülvizsgálata az üresedési ráta emelkedése felé hatott, 4%-ra nőtt a korábbi 2,6%-ról

Címlapkép forrása: Getty Images