Fenntarthatóság: lejjebb kell adnunk az igényeinkből, hogy elérjük a környezetvédelmi céljainkat

Mekkora az egyéni felelősségvállalás szerepe a fenntarthatóságban? Hol tartunk a nemzetközi mintákhoz képest és hogy tudnánk az adatokat, az adatmenedzsmentet a fenntarthatóság céljába állítani? Ezekről a kérdésekről beszélgettek a szakértők a Sustainable World 2021 konferencia egyik délutáni panelbeszélgetése során.

Meddig terjed az egyéni felelősségvállalás?

Mit gondoltok az egyéni felelősségvállalás szerepéről és hogyan kapcsolódtok ti személy szerint a problémához, mind egyénileg, mind szakmailag - tette fel első kérdését beszélgetőtársainak Remete Tibor, a Super Channel Kft stratégiai és kreatív igazgatója, a beszélgetés moderátora.

"Én személy szerint a feleségemen keresztül – ő az idén úgy döntött, hogy mostantól hulladékmenetesen élünk. Szakemberként leginkább a Radó Dezső terven keresztül, amelyet idén tavasszal fogadott el a főváros" - kezdte válaszát Gábor Péter PhD, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Várostervezési Főosztályának Zöldinfrastruktúra-fejlesztésért felelős csoportvezetője. A terv három pilléren nyugszik:

Egyfelől a zöld infrastruktúrára legalább ugyan akkora figyelmet kell fordítanunk, mint a fejlesztési feladatokra,

Másrészt a körforgásos gazdaságot a zöld felületek, a közparkok szintjén is be kell vezetnünk,

Harmadrészt pedig mindezek megvalósítása érdekében együtt kell működnünk a lakókkal, a cégekkel, más önkormányzatokkal és az állammal is.

"Én nagyon nagy potenciált látok az egyéni felelősségvállalás kérdésében, hiszen enélkül ez az egész nagyon nehezen működne. Nekem régi meggyőződésem, miszerint

nekünk építészeknek hatalmas felelősségünk van abban, hogy karbonsemlegessé tudjuk tenni országunkat, városainkat, hiszen az épületek felelnek a karbonkibocsátás 39%-áért szerte a világban

- fogalmazta meg véleményét Hartvig Lajos DLA, a Bánáti + Hartvig Építész Stúdió tulajdonosa és ügyvezetője, a HuGBC elnökségi tagja. "Az építészeknek kettő feladata van ebben az egészben: egyrészt fontos, hogy olyan épületeket tudjunk tervezni, amelyek megfelelnek mindenféle fenntarthatósági előírásnak, másrészt viszont az építészeknek a megbízóikat is meg kell tudniuk győzni arról, hogy ez egy lényeges kérdés - persze ez csak akkor ér valamit, ha maguk az építészek is hisznek ebben.

Azokat a környezetvédelmi célokat, amiket kitűztünk magunk elé, személyes igénycsökkentés nélkül nem fogjuk tudni elérni

- hangsúlyozta az építész. "A körforgásos gazdaság 10 parancsolata is a "refuse"-zal kezdődik és "reduce"-szal folytatódik, azaz, hogy "utasítsd vissza" és "csökkentsd". Elképzelhető, hogy 10-20 év múlva olyan igényeinkből kell lejjebb adnunk, amik ma elképzelhetetlenek lennének - például sokkal kisebb lakásokban fogunk élni, vagy nem fogunk minden nap zuhanyozni" - magyarázta Hartvig Lajos.

Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökének elmondása szerint neki szakemberként a mobilis közlekedés támogatása a legfontosabb, mondván, hogy nem kell feltétlenül autóval járni. E tekintetben ő is gyakorolja a személyes felelősségvállalást azáltal, hogy elektromos autója helyett inkább igyekszik tömegközlekedési eszközöket használni.

Property Investment Forum 2021 A fenntarthatóság és az ingatlanszakma kapcsolata is terítékre kerül a szeptember 15-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2021 konferenciánkon. Kattints a további részletekért!

Nemzetközi minták, hazai trendek

Saját területeteken ti hogyan látjátok a hazai fenntarhatósági trendeket a nemzetközi mintákhoz képest - érdeklődött a moderátor.

"Budapest 50%-os zöldfelület borítottsággal rendelkezik, Bécs (a világ egyik legélhetőbb városa) hasonló paraméterekkel rendelkezik. A képet árnyalja, hogy e téren nincs különbség a vasúti sínek mentén lévő gazos területek és a szépen fenntartott parkok között, ebben pedig Bécs messze jobban áll. "A belvárosi részeket is zöldebbé kell tennünk, ami egy igen nagy kihívás - a cél, hogy az emberek és a növények jól kell érezzék magukat a városban. Egy fa ültetése ma már sokkal inkább közműbeavatkozás, semmint kertészeti kérdés. Szeretnénk, hogy a faültetés egy általánosan bevett és elfogadott terület legyen" - mondta Gábor Péter.

"Rengeteg jó példát látunk nemzetközi szinten, amik itthonról jórészt hiányoznak, ilyen például a körforgásos építészet. Olyan anyagokból kell építenünk, ami visszaforgatott, vagy fenntartható, nem betonból meg acélból (az üveget sajnos nem lehet megkerülni) - külföldön egyre többet építkeznek például fából" - vélekedett Hartvig Lajos.

Pukler Gábor szerint nemzetközi összehasonlításban óriási a különbség itthon az elektromos rollerek használatát illetően. "Itthon ezek nem olyan népszerűek, mert sokan szétszórva hagyják őket, sok kerületben pedig egyenesen tiltják is a használatukat, valamint a szabályozásuk sem egyértelmű - kell-e hozzá bukósisak, vagy hol lehet vele menni? Ennek ellenére mégis egyre többen vásárolnak ilyet magáncélú használatra. Spanyolországban például egyáltalán nincsenek szabályozva, ott a szokások teljesen maguktól alakultak ki - a helyi önkormányzat csak ajánlásokat fogalmaz meg." A másik fontos terület, ahol a szakember szerint hatalmas az eltérés, az a városi karbonsemleges zónák kialakítása:

Nálunk idegen, több nagyvárosban viszont már bevezetésre került. Mi még nem állunk erre készen sem mentálisan, sem szakmailag

- mondta Pukler Gábor.

Adatok a fenntarthatóság céljában

Az adatok korában élve, szerintetek hol tartunk jelenleg az adatmenedzsmenttel - tette fel a beszélgetés és a konferencia utolsó kérdését Remete Tibor.

Vannak adataink, csak nem használjuk őket a megfelelő mértékben, mert félünk és inkább jogszabályi korlátokra hivatkozunk.

- kezdte válaszát Pukler Gábor. "Van olyan is, hogy megvannak az adatok, amiket azért nem merünk megjeleníteni, mert "nem jók" - ilyen a lég-, illetve porszennyezettség például, pedig ezeket interaktív formában oda lehetne tolni az emberek arcába. Sok adat továbbá nem is létezik, ami fontos lenne, például Magyarország CO2 megtakarítása az elektromos autók által." Az elektromos autókat pedig külön is lehetne mérni, ahogy azt Norvégiában is teszik. Ott olyan applikáció is van, ami a közlekedési szokásaid szerint ajánl neked autót" - tette még hozzá.

Hartvig Lajos szerint az építészetben is meglenne a lehetőség a magasabb fokú adathasználatra, melyre egy rövid példát is hozott: "Ha én veszek egy telket és kiásom rajta egy ház alapját, akkor termelődik nekem több száz köbméter föld. Mi van, ha van valaki pont a sarkon, akinek épp szüksége lenne erre a földre? Nem tudjuk, mert nincsenek erre adataink, ehelyett inkább hívjuk a teherautókat, hogy vigyék el innen jó messzire."

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio