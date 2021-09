Hogyan változtak a befektetési stratégiák a vírus utáni és a klímakatasztrófa előtti piacon?

Egy olyan változás közepén vagyunk, amikor a tőkepiaci áramlások összekapcsolódhatnak a fenntarthatósági célokkal, a befektetők olyan eszközöknek adhatnak bizalmat, amelyek egyben megfelelnek a hosszú távú klímapolitikai vállalásoknak is.

Az ingatlanpiacon ezek az eszközök az energiahatékony, fenntartható üzemeltetésű épületek lehetnek, amelyek egyértelműen felkeltették a befektetők, és talán már az épület használók figyelmét is. A kötelezettségek is életbe léptek arra vonatkozóan, hogy a fejlesztések fenntartható irányba menjenek, akár az épületenergetikai követelményrendszer szigorodására, akár a projekteket finanszírozó bankok beszámolási kötelezettségére gondolunk. Ahogy nő az igény a zöld épületekre, és már nemcsak a nemzetközi hátterű vállalatoknál lesz alapelvárás, hogy zéró kibocsátású irodaházban, logisztikai ingatlanban, vagy retail egységben dolgozzanak a munkavállalók, úgy fognak elszaporodni itthon is a szigorú követelményeknek megfelelő házak, és úgy lesz egyre több lehetősége az intézményi befektetőknek még nagyobbra duzzasztani ezt a szegmens.

Property Investment Forum 2021 Befektetési stratégiák a Covid utáni és a klímakatasztrófa előtti piacon. Hogyan zöldülnek a befektetői elvárások? - Ezekről is szó lesz a szeptember 15-ei Property Investment Forumon.

Már csak néhány, pénzügyi szempontból egyáltalán nem elhanyagolható kérdés maradt: Vajon milyen a zöld ingatlanok hozamteremtő képessége? Milyen lesz egy zöld ingatlanalappal elérhető, és egy hagyományos ingatlantermékeket felsorakoztató befektetési portfólió hozama a következő 1, 5, vagy akár 10 évben? Tudja értékelni a piac a régi épületekből, (ha nem is vadi újat), de korszerű ingatlanokat létrehozó ingatlanbefektetőket? Az ilyen, és az ezekhez hasonló kérdések megválaszolása a szeptemberi 15-ei Property Investment Forum "Mit keres a tőke? – Befektetői kihívások és zöldülő elvárások" című kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek lesz a feladata:

